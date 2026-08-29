Новий король Норвегії: його правління затьмарене скандалом з Епштейном та пасинком-злочинцем

Король Хокон VIII зійшов на норвезький престол у той час, коли вся країна оплакує його батька, короля Харальда V, який помер у віці 89 років. Однак його коронація 1 вересня буде затьмарена численними скандалами.

Король Харальд проходив лікування від гемолітичної анемії — захворювання, при якому еритроцити руйнуються з аномально високою швидкістю. Він помер 28 серпня. Раніше він відмовлявся зрікатися престолу, кажучи, що це "довічний обов’язок" і що він склав присягу перед норвезьким народом. Але 53-річний Хокон зійшов на престол у непростий період свого життя, пише Daily Mail.

Нинішній король Хокон VIII одружений з Меттою-Маріт; у подружжя є двоє дітей: 22-річна принцеса Інгрід Олександра та 20-річний принц Сверре Магнус.

Принц Хокон став королем

Тепер, коли Інгрід посідає друге місце у черзі на престол, вона стане першою жінкою-монархом у Норвегії за понад 600 років, якщо стане королевою — останньою була королева Маргарита I, яка померла у 1412 році.

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Тим часом 53-річна Метте-Маріт опинилася в центрі уваги громадськості після оприлюднення "файлів Епштейна", оскільки з’ясувалося, що у 2013 році вона зупинялася в резиденції Джеффрі Епштейна в Палм-Біч — після того, як його засудили за розбещення дівчаток віком від 14 років.

В одному з опублікованих електронних листів йшлося про те, що вона продовжувала підтримувати зв’язок із мільярдером-фінансистом лише за кілька місяців до його смерті.

У 2026 році нова королева заявила, що Епштейн ввів її в оману. На її захист виступив покійний король Харальд, наполягаючи на тому, що "ми маємо пам’ятати, що наслідна принцеса не вчинила нічого протизаконного. На відміну від деяких інших у Норвегії, вона розірвала стосунки дуже рано. Тому я вважаю, що за це їй слід віддати належне", — говорив він.

Король Харальд захищав свою невістку Фото: Instagram Det Norske Kongehuset

Новий скандал вибухнув у червні, коли син Метте-Маріт, пасинок Хокона, Маріус Борг Хойбі, був визнаний винним за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні та засуджений до чотирьох років тюремного ув’язнення після шеститижневого судового процесу, під час якого були оприлюднені звинувачення у насильстві, зловживанні наркотиками та домаганнях.

Суд в Осло також визнав його винним у нападі на його колишню дівчину Нору Хаукланд, погрозах та порушенні правил дорожнього руху, хоча за двома іншими звинуваченнями його було виправдано.

Цей вирок став ударом для Хойбі, який опинився в центрі уваги громадськості після того, як його мати вийшла заміж за тодішнього наслідного принца Хокона у 2001 році, коли йому було всього чотири роки.

Хоча він не має королівського титулу й не виконує офіційних обов’язків, він уже давно тісно пов’язаний із норвезькою королівською родиною.

Сама Метте-Маріт нещодавно перенесла операцію з пересадки легенів і почувається не найкраще.

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