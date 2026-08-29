Король Хокон VIII взошел на норвежский престол, когда вся страна скорбит по его отцу, королю Харальду V, который скончался в 89 лет. Но его коронация 1 сентября будет омрачена многочисленными скандалами.

Король Харальд проходил лечение от гемолитической анемии — заболевания, при котором красные кровяные клетки разрушаются с аномально высокой скоростью. Он скончался 28 августа. Ранее он отказывался отрекаться от престола, говоря, что это "пожизненная обязанность" и он давал клятву перед норвежским народом. Но 53-летний Хокон вступает на престол в непростой период своей жизни, пишет Daily Mail.

Нынешний король Хокон VIII женат на Метте-Марит, у пары есть двое детей: 22-летняя принцесса Ингрид Александра и 20-летний принц Сверре Магнус.

Принц Хокон стал королем

Теперь, когда Ингрид занимает второе место в очереди на престол, она станет первой женщиной-монархом в Норвегии за более чем 600 лет, если станет королевой — последней была королева Маргарита I, умершая в 1412 году.

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Тем временем 53-летняя Метте-Марит оказалась под пристальным вниманием общественности после публикации "файлов Эпштейна", так как оказалось, что в 2013 году она останавливалась в резиденции Джеффри Эпштейна в Палм-Бич — после того, как он был осужден за совращение девочек в возрасте от 14 лет.

В одном из опубликованных электронных писем говорилось, что она продолжала поддерживать связь с миллиардером-финансистом всего за несколько месяцев до его смерти.

В 2026 году новая королева заявила, что Эпштейн ввел ее в заблуждение. На ее защиту выступил покойный король Харальд, настаивая на том, что "мы должны помнить, что наследная принцесса не совершила ничего противозаконного. В отличие от некоторых других в Норвегии, она разорвала связь очень рано. Поэтому я думаю, что за это ей следует отдать должное", — говорил он.

Король Харальд защищал свою невестку Фото: Instagram Det Norske Kongehuset

Новый скандал разразился в июне, когда сын Метте-Марит, пасынок Хокона, Мариус Борг Хойби, был признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании и приговорен к четырем годам тюремного заключения после шестинедельного судебного процесса, в ходе которого были обнародованы обвинения в насилии, злоупотреблении наркотиками и домогательствах.

Суд Осло также признал его виновным в нападении на его бывшую девушку Нору Хаукланд, угрозах и нарушениях правил дорожного движения, хотя по двум другим обвинениям он был оправдан.

Этот приговор стал падением для Хойби, который вырос на виду у публики после того, как его мать вышла замуж за тогдашнего наследного принца Хокона в 2001 году, когда ему было всего четыре года.

Хоть он не носит королевского титула и не выполняет официальных обязанностей, он уже давно тесно связан с норвежской королевской семьей.

Сама Метте-Марит недавно перенесла пересадку легких и находится не в лучшем состоянии.

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