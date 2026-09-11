"Сьогодні — річниця": Оля Полякова вперше опублікувала фото зі свого весілля

Українська співачка Ольга Полякова в день 22-ї річниці шлюбу з бізнесменом Вадимом Буряковським вперше показала весільні фото, які раніше ніколи не оприлюднювала.

Артистка зізналася, що й досі іноді не може зрозуміти, як "зі своїм мінливим настроєм і непростим характером" їй вдалося протриматися стільки років у шлюбі.

"Але скажу чесно: це, власне, не моя заслуга. Це повністю заслуга Вадіка. Бо він неймовірно надійна людина", — зізнається зірка.

За її словами, вона з чоловіком завжди були насамперед друзями:

"Потім він був для мене "татком" — і тільки потім уже чоловіком. Чи це добре, чи погано — не вам судити. Та й, зрештою, не в цьому суть. Будь-яка тривожна дівчинка знає, наскільки важливо мати поруч людину, яка не втече в будь-який момент, не відштовхне, не покине, не піде в мороз, не покарає ігнором і не вирішить "відпочити" від тебе, а буде поруч завжди. Навіть у найскладніші періоди. Навіть після великих сварок. Навіть коли з тобою, м’яко кажучи, нелегко. Буде поруч. Не кине. І, мабуть, лише з роками по-справжньому розумієш, наскільки це велика цінність — надійність іншої людини".

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Полякова наголошує, що ніколи не береться оцінювати чужі шлюби:

"Я ніколи не беруся за це, бо точно знаю: кожна сім’я щаслива й нещаслива по-своєму. Сьогодні — річниця нашого весілля. І зараз мені просто захотілося показати вам ці фото. І згадати".

Ольга Полякова у день свого весілля Фото: Оля Полякова/Instagram

Фото: Оля Полякова/Instagram

Фото: Оля Полякова/Instagram

Окрім весільних знімків, співачка також опублікувала фото, зроблене 21 рік тому, коли народилася її перша донька Марія.

Молоді батьки Поля Полякова та Вадим Буряковський Фото: Оля Полякова/Instagram

Пара виховує двох дітей: Марію, яка народилася у 2005 році, та Алісу, яка з'явилася на світ у 2011-му.

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