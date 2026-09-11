"Сьогодні — річниця": Оля Полякова вперше опублікувала фото зі свого весілля
Українська співачка Ольга Полякова в день 22-ї річниці шлюбу з бізнесменом Вадимом Буряковським вперше показала весільні фото, які раніше ніколи не оприлюднювала.
Артистка зізналася, що й досі іноді не може зрозуміти, як "зі своїм мінливим настроєм і непростим характером" їй вдалося протриматися стільки років у шлюбі.
"Але скажу чесно: це, власне, не моя заслуга. Це повністю заслуга Вадіка. Бо він неймовірно надійна людина", — зізнається зірка.
За її словами, вона з чоловіком завжди були насамперед друзями:
"Потім він був для мене "татком" — і тільки потім уже чоловіком. Чи це добре, чи погано — не вам судити. Та й, зрештою, не в цьому суть. Будь-яка тривожна дівчинка знає, наскільки важливо мати поруч людину, яка не втече в будь-який момент, не відштовхне, не покине, не піде в мороз, не покарає ігнором і не вирішить "відпочити" від тебе, а буде поруч завжди. Навіть у найскладніші періоди. Навіть після великих сварок. Навіть коли з тобою, м’яко кажучи, нелегко. Буде поруч. Не кине. І, мабуть, лише з роками по-справжньому розумієш, наскільки це велика цінність — надійність іншої людини".
Полякова наголошує, що ніколи не береться оцінювати чужі шлюби:
"Я ніколи не беруся за це, бо точно знаю: кожна сім’я щаслива й нещаслива по-своєму. Сьогодні — річниця нашого весілля. І зараз мені просто захотілося показати вам ці фото. І згадати".
Окрім весільних знімків, співачка також опублікувала фото, зроблене 21 рік тому, коли народилася її перша донька Марія.
Пара виховує двох дітей: Марію, яка народилася у 2005 році, та Алісу, яка з'явилася на світ у 2011-му.
Нагадаємо, що Фокус писав, що
- Хто такий Вадим Буряковський, чоловік Полякової, і що про нього відомо.
- Вадим став мемом після свого інтерв’ю Дмитру Гордону.
Ми також писали, що чоловік Полякової заговорив про кризи у стосунках та розлучення.