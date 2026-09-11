"Сегодня — годовщина": Оля Полякова впервые показала фото со своей свадьбы

Украинская певица Ольга Полякова в день 22-й годовщины брака с бизнесменом Вадимом Буряковским впервые показала свадебные фото, которые раньше никогда не выставляла на обозрение публики.

Артистка призналась, что до сих пор иногда не может понять, как "со своим изменчивым настроением и непростым характером" смогла продержаться столько лет в браке.

"Но честно скажу: это вообще-то не моя заслуга. Это полностью заслуга Вадика. Потому что он невероятно надежный человек", — откровенничает звезда.

По ее словам, она с мужем всегда были в первую очередь друзьями:

"Потом он был мне "папой" — и только потом уже мужчиной. Хорошо это или плохо – не вам судить. Да и, наконец, не в этом суть. Любая тревожная девочка знает, насколько важно иметь рядом человека, который не соскочит в любой момент, не оттолкнет, не оставит, не уйдет в мороз, не накажет игнором и не решит отдохнуть от тебя, а будет присутствовать всегда. Даже в самые сложные периоды. Даже после больших ссор. Даже когда с тобой, мягко говоря, нелегко. Будет рядом. Не бросит. И, вероятно, только с годами по-настоящему понимаешь, насколько это велика ценность — надежность другого человека".

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Полякова подчеркивает, что никогда не берется судить чужие браки:

"Я никогда не берусь этого делать, потому что точно знаю: каждая семья счастлива и несчастлива по-своему. Сегодня — годовщина нашей свадьбы. И сейчас мне просто захотелось показать вам эти фото. И вспомнить".

Ольга Полякова в день своей свадьбы Фото: Оля Полякова/Instagram

Фото: Оля Полякова/Instagram

Фото: Оля Полякова/Instagram

Кроме свадебных снимков, певица также показала фото 21-летней давности, сделанное, когда родилась ее первая дочь Мария.

Молодые родители Поля Полякова и Вадим Буряковский Фото: Оля Полякова/Instagram

Пара воспитывает двух детей: Марию, которая появилась на свет в 2005 году, и Алису, родившуюся в 2011-м.

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