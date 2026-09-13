Прожили у шлюбі 20 років: зірка серіалу "Річер" оголосив про розлучення з дружиною

Голлівудський актор Алан Рітчсон та його дружина Кетрін оголосили про своє розлучення. Вони прожили в офіційному шлюбі два десятки років.

У суботу, 12 вересня, Алан і Кетрін Рітчсони опублікували спільний допис в Instagram. У ньому пара пояснила причини розлучення після стількох років спільного життя.

"Після двадцяти років спільного життя ми з Кет вирішили розірвати шлюб і продовжувати жити разом по-іншому", — йдеться у заяві, в якій зазначається, що подружжя разом побудувало своє життя, виховуючи трьох чудових хлопчиків, які назавжди залишаться центром їхнього світу.

Алан і Кетрін зазначили, що вони завжди відчуватимуть одне до одного любов і повагу, при цьому залишаючи кожному з них простір для зростання та самореалізації.

Сім'я Рітчсонів Фото: соцмережі

"Найкращий подарунок, який ми можемо зробити одне одному — і нашим хлопчикам — саме зараз, — це дружба, взаєморозуміння та прагнення стати найсильнішими батьками, якими ми тільки можемо бути", — йдеться у заяві пари.

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На прем'єрі фільму "Motor City"

На завершення заяви Алан і Кетрін назвали "здоров’я та щастя" своєї родини своїм "пріоритетом", попросивши про "конфіденційність та співчуття".

При цьому, як пише видання Page Six, згідно з даними онлайн-системи судових записів округу Вільямсон, штат Теннессі, Рітчсон подав на розлучення з Кетрін ще в грудні 2025 року.

Вперше пара познайомилася на заняттях з балету, коли вони ще навчалися у старшій школі, а одружилися у травні 2006 року. У пари троє синів: Калем, який народився у 2012 році, Едан, який народився у 2013 році, та Аморі, який народився у 2015 році.

Хто такий Алан Рітчсон

Алан Рітчсон із книгою про пригоди колишнього майора військової поліції Джека Річера Фото: соцмережі

Перш ніж вирушити підкорювати Голлівуд, уродженець Північної Дакоти спробував себе в ролі моделі та взяв участь у популярному шоу "Американський ідол", де виконав стриптиз. Знімався у серіалі "Таємниці Смолвіля", у фільмах "Голодні ігри: І спалахне полум’я", "Справжні хлопці", "Міністерство неджентльменських справ", "Машина війни" та інших. З 2022 року знімається в серіалі "Річер" за романами Лі Чайлда та його спін-офі "Ніглі".

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