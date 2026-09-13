Прожили в браке 20 лет: звезда сериала "Ричер" объявил о расставании с женой

Голливудский актер Алан Ритчсон и его жена Кэтрин объявили о своем расставании. Они пробыли в официальном браке два десятка лет.

В субботу, 12 сентября, Алан и Кэтрин Ритчсоны опубликовали совместный пост в Instagram. В нем пара объяснила причины развода после стольких лет совместной жизни.

"После двадцати лет совместной жизни мы с Кэт решили расторгнуть брак и продолжить жить вместе по-другому", — говорится в заявлении, в котором отмечается, что супруги вместе построили свою жизнь, воспитывая трех замечательных мальчиков, которые навсегда останутся центром их мира.

Алан и Кэтрин отметили, что они всегда будут чувствовать друг к другу любовь и уважение, при этом оставляя каждому другу пространство для роста и становления.

Видео дня

Семья Ритчсонов Фото: соцсети

"Лучший подарок, который мы можем сделать друг другу — и нашим мальчикам — прямо сейчас, это дружба, понимание и стремление стать самыми сильными родителями, какими мы только можем быть", — говорится в заявлении пары.

На премьере фильма Motor City

В заключение заявления Алан и Кэтрин назвали "здоровье и счастье" своей семьи своим "приоритетом", попросив о "конфиденциальности и сострадании".

При этом, как пишет издание Page Six, согласно данным онлайн-системы судебных записей округа Уильямсон, штат Теннесси, Ритчсон подал на развод с Кэтрин еще в декабре 2025 года.

Впервые пара встретилась на уроках балета, когда они учились еще в старшей школе, а поженились в мае 2006 года. У пока еще супругов трое сыновей: Калем, родившийся в 2012 году, Эдан, родившийся в 2013 году и Амори, родившийся в 2015 году.

Кто такой Алан Ритчсон

Алан Ритчсон с книгой о приключениях бывшего майора военной полиции Джека Ричера Фото: соцсети

Прежде чем отправится покорять Голливуд, уроженец северной Дакоты попробовал себя в роли модели и принял участие в популярном шоу "Американский идол", в котором станцевал стриптиз. Играл в сериале "Тайны Смолвиля", в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя", "Реальные парни", "Министерство неджентльменских дел", "Машина войны" и других. С 2022 года снимается в сериале "Ричер" по романам Ли Чайлда и его спин-оффе "Нигли".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Актриса и модель Маргарет Кволли и фронтмен группы "Bleachers" Джек Антонофф расстались после трех лет брака.

Анджелина Джоли сделала откровенное заявление о тяжелом разводе с Брэдом Питтом.

Кроме того, звезда фильмов Marvel оказался на грани развода после 16 лет брака.