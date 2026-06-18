Анджелина Джоли сделала откровенное заявление о тяжелом разводе с Брэдом Питтом

Американская актриса и режиссёр Анджелина Джоли накануне премьеры своего нового фильма "Кутюр" (Couture) поделилась личными переживаниями. В свежем интервью звезда подробно рассказала, как разрыв с Брэдом Питтом кардинально изменил её карьерные планы и какую решающую роль в её эмоциональном восстановлении сыграли дети.

Как оказалось, до разрыва отношений с бывшим мужем Анджелина планировала навсегда уйти из актерской профессии. Она собиралась полностью посвятить себя режиссуре и международной гуманитарной деятельности. Однако громкий развод с Брэдом Питтом заставил её пересмотреть приоритеты, пишет Variety.

Чтобы обеспечивать семью и иметь гибкий график, звезде пришлось вновь вернуться на экран. Актриса стала соглашаться только на краткосрочные проекты или на съемки недалеко от дома, чтобы иметь возможность часто видеться с детьми или брать их с собой. По словам Джоли, возвращение к актёрской карьере неожиданно стало единственным способом проводить больше времени дома и хорошо зарабатывать.

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"Я практически перестала сниматься ещё до развода. Я сосредоточилась на режиссуре и думала, что буду заниматься своей международной деятельностью. Но потом внезапно единственным способом чаще бывать дома, уезжать на короткий срок или зарабатывать хорошие деньги стало возвращение к актёрской карьере", — призналась звезда.

Дети помогли вернуть "боевой дух"

Анджелина также отметила, что именно дети помогли ей справиться с последствиями тяжелого бракоразводного процесса и вернуть внутреннюю силу, которую она на время утратила. Она откровенно призналась, что чувствовала себя подавленной, но сейчас её боевой дух возвращается благодаря поддержке сыновей и дочерей.

Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом Фото: Instagram

Поскольку почти все её дети уже достигли или вскоре достигнут 18-летия, они активно подталкивают мать к активной жизни. Подростки поощряют Анджелину снова путешествовать по миру, выходить в свет и возвращаться к тем аспектам своей личности, в которых она долгое время не чувствовала себя свободной. Джоли трогательно добавила, что дети знают её лучше всех, и она счастлива, что они до сих пор искренне её любят и поддерживают.

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