Анджеліна Джолі зробила відверту заяву про важке розлучення з Бредом Піттом

Американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі напередодні прем'єри свого нового фільму "Кутюр" (Couture) поділилася особистими переживаннями. У свіжому інтерв'ю зірка детально описала, як розрив із Бредом Піттом кардинально змінив її кар'єрні плани та яку вирішальну роль у її емоційному відновленні зіграли діти.

Як виявилося, до розриву стосунків із колишнім чоловіком Анджеліна планувала назавжди піти з акторської професії. Вона збиралася повністю присвятити себе режисурі та міжнародній гуманітарній діяльності. Проте гучне розлучення з Бредом Піттом змусило її переглянути пріоритети, пише Variety.

Щоб забезпечувати родину та мати гнучкий графік, зірці довелося знову повернутися в кадр. Акторка почала погоджуватися лише на короткотривалі проєкти або на зйомки неподалік від дому, аби мати змогу часто бачити дітей або брати їх із собою. За словами Джолі, повернення до акторства раптово стало єдиним способом бути більше вдома та заробляти хороші гроші.

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"Я практично кинула зніматися перед розлученням. Я зосередилася на режисурі й думала, що буду займатися своєю міжнародною діяльністю. Але потім раптово єдиним способом бути більше вдома, їхати на короткі періоди часу або заробляти хороші гроші — стало повернення до акторства", — зізналася зірка.

Діти допомогли повернути "бойовий дух"

Анджеліна також зазначила, що саме діти допомогли їй впоратися з наслідками важкого шлюборозлучного процесу та повернути внутрішню силу, яку вона на деякий час втратила. Вона відверто зізналася, що почувалася пригніченою, але зараз її бойовий дух повертається завдяки підтримці синів і доньок.

Анджеліна Джолі розповіла про розлучення з Бредом Піттом Фото: Instagram

Оскільки майже всі її діти вже досягли або незабаром досягнуть 18-річчя, вони активно підштовхують матір до активного життя. Підлітки заохочують Анджеліну знову подорожувати світом, виходити в люди та повертатися до тих аспектів своєї особистості, у яких вона тривалий час не почувалася вільною. Джолі зворушливо додала, що діти знають її краще за всіх, і вона щаслива, що вони досі щиро її люблять і підтримують.

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