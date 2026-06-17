Анджеліна Джолі показалася в ефектній сукні з декольте у вигляді серця (фото)

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі зачарувала публіку своїм елегантним виходом у Нью-Йорку на презентації нової драматичної стрічки "Кутюр". Для 51-річної акторки цей проєкт має глибоке особисте значення, адже вона зіграла головну героїню, яка бореться з онкологічним захворюванням.

Вишуканий аутфіт ікони стилю

Фотографи зазнімкували знаменитість біля престижного готелю The Whitby, де вона охоче позувала перед камерами. Для світського заходу Джолі обрала бездоганний ансамбль:

Сукня: довге вечірнє вбрання без бретелей із витонченим драпуванням та ліфом у формі серця.

довге вечірнє вбрання без бретелей із витонченим драпуванням та ліфом у формі серця. Верхній одяг: біле укорочене пальто класичного крою, яке додало образу особливого шарму.

біле укорочене пальто класичного крою, яке додало образу особливого шарму. Аксесуари та деталі: лаковані туфлі-човники на високих підборах, чорні сонцезахисні окуляри та лаконічні золоті прикраси.

Елегантний вихід Анджеліни Джолі у Нью-Йорку Фото: Instagram

Елегантний вигляд акторки гармонійно завершувала лаконічна укладка — її волосся спадало на плечі легкими хвилями. Шанувальники та модні критики вже встигли захоплено оцінити появу зірки, вкотре назвавши її однією з головних ікон стилю сучасного Голлівуду.

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Акторка накинула світле укорочене пальто поверх вечірньої сукні Фото: Instagram

Роль із глибоким особистим підтекстом

У новій стрічці "Кутюр" Анджеліна Джолі втілила образ американської режисерки Максін, яка під час роботи над черговим проєктом дізнається про свій онкологічний діагноз. Ця історія перегукується з особистою трагедією акторки.

Мати Анджеліни, Маршелін Бертран, пішла з життя після тривалої боротьби з раком яєчників і молочної залози.

Через високу спадкову схильність та виявлену мутацію гена BRCA1, Джолі свого часу ухвалила непросте рішення — пройти профілактичну подвійну мастектомію, аби мінімізувати ризики розвитку хвороби. Саме тому нова роль стала для зірки не просто черговою роботою, а дуже особистим та емоційним маніфестом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

21-річна Захара Джолі-Пітт вирішила офіційно зректися прізвища батька і залишити в імені лише згаду про зіркову матір.

17-річний син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінився до невпізнання.

Крім того, Фокус розповідав, як голлівудська зірка пила каву у Львові та опинилася в ТЦК.