Черговий удар для Бреда Пітта: третя дитина офіційно відмовилася від зіркового прізвища батька

21-річна Захара Джолі-Пітт вирішила офіційно зректися прізвища батька і залишити в імені лише згаду про зіркову матір.

Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі подала заяву про офіційну зміну прізвища свого знаменитого батька. Про це у вівторок, 9 червня, повідомив таблоїд Page Six.

Гучне звернення: як Захара відмовилася від прізвища Пітта

Відповідно до документів, які вдалося отримати журналістам, 21-річна дівчина подала прохання змінити своє ім'я з Захара Джолі-Пітт на Захара Джолі. Через кілька місяців, 28 вересня має відбутися судове засідання, на якому суддя винесе рішення щодо цього клопотання.

Інсайдер, обізнаний із цим питанням, назвав цей крок доньки Джолі і Пітта "актом цілеспрямованої кампанії з відчуження", зазначивши, що "сумно спостерігати, як один з батьків успішно віддаляє" своїх дітей від іншого.

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Анджеліна Джолі разом із донькою Захарою Джолі-Пітт Фото: Lydia Sermons/Twitter

Варто зауважити, що вперше про зміну прізвища Пітт Захара заявила під час церемонії вступу до жіночого студентського клубу "Альфа Каппа Альфа" у 2023 році в коледжі Спелман в Атланті. Тоді дівчина представилася як Захара Марлі Джолі.

Згодом, коли Захара отримувала диплом бакалавра із психології, вона знову затвердила свої наміри позбутися батьківського прізвища.

Не перша втрата: хто ще з дітей актора зрікся знаменитого батька

Першою дитиною колишнього зіркового подружжя, яка офіційно відмовилася від прізвища актора, стала Шайла після досягнення 18-річного віку в травні 2024 року.

У 2026 році Маддокс подав аналогічну заяву, вказавши як причину "особисті обставини".

Відомо також, що ще одна їхня донька Вів'єн вирішила не використовувати його прізвище, коли допомагала у виробництві бродвейської вистави The Outsiders у 2024 році.

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Також Фокус розповідав, як 17-річний син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Нокс змінився до невпізнання.