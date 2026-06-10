Очередной удар для Брэда Питта: третий ребенок официально отказался от звездной фамилии отца

21-летняя Захара Джоли-Питт решила официально отречься от фамилии отца и оставить в имени лишь упоминание о звездной матери.

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли подала заявление об официальной смене фамилии своего знаменитого отца. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил таблоид Page Six.

Громкое обращение: как Захара отказалась от фамилии Питта

Согласно документам, которые удалось получить журналистам, 21-летняя девушка подала прошение изменить свое имя с Захара Джоли-Питт на Захара Джоли. Через несколько месяцев, 28 сентября должно состояться судебное заседание, на котором судья вынесет решение по этому ходатайству.

Инсайдер, знакомый с этим вопросом, назвал этот шаг дочери Джоли и Питта "актом целенаправленной кампании по отчуждению", отметив, что "печально наблюдать, как один из родителей успешно отдаляет" своих детей от другого.

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Анджелина Джоли вместе с дочерью Захарой Джоли-Питт Фото: Lydia Sermons/Twitter

Стоит заметить, что впервые о смене фамилии Питт Захара заявила во время церемонии вступления в женский студенческий клуб "Альфа Каппа Альфа" в 2023 году в колледже Спелман в Атланте. Тогда девушка представилась как Захара Марли Джоли.

Впоследствии, когда Захара получала диплом бакалавра по психологии, она снова утвердила свои намерения избавиться от родительской фамилии.

Не первая потеря: кто еще из детей актера отрекся от знаменитого отца

Первым ребенком бывших звездных супругов, который официально отказался от фамилии актера, стала Шайла по достижении 18-летнего возраста в мае 2024 года.

В 2026 году Маддокс подал аналогичное заявление, указав в качестве причины "личные обстоятельства".

Известно также, что еще одна их дочь Вивьен решила не использовать его фамилию, когда помогала в производстве бродвейского спектакля The Outsiders в 2024 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также Фокус рассказывал, как 17-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс изменился до неузнаваемости.