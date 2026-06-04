Анджеліні Джолі — 51. Як голлівудська зірка пила каву у Львові та опинилася в ТЦК (фото)

Американській акторці Анджеліні Джолі сьогодні, 4 червня, виповнюється 51 рік. Зірка сцени за час великої війни двічі відвідала Україну, зокрема прифронтовий Херсон.

Фокус з цієї нагоди розповідає, як проходили візити голлівудської знаменитості до Львова, Херсона та навіть одного з ТЦК.

Перший візит в Україну

Навесні 2022 іменинниця особисто прибула до України. Енджі відвідала Львів, де поспілкувалася з українськими дітьми та ховалася з бомбосховищі під час повітряної тривоги. Після цього Джолі ще більше захопилася українцями та не припиняла свою публічну підтримку нашої країни.

Голлівудська зірка приїхала в Україну 30 квітня 2022 року на автомобілі з Польщі та викликала фурор, з'явившись у "Львівських круасанах".

Пізніше вона зустрілася з вихованцями інтернату в Бориславі та поспілкувалася з біженцями, які прибули з Покровська, причому не могла стримувати сліз.

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Анджеліна Джолі у Львові Фото: Сергій Лещенко/Telegram

Візит у Херсон

У листопаді 2025 року американська акторка побувала в прифронтовому Херсоні. Знаменитість показалася на фото в бронежилеті, а згодом — під антидроновою сіткою.

Іменинниця побувала в Миколаєві та Херсоні разом з міжнародною благодійною організацією Legacy of War Foundation. Колишня дружина Бреда Пітта відвідала херсонські медичні заклади, зокрема дитячу лікарню та пологовий будинок, де поспілкувалася з лікарями та українськими дітьми.

Згодом Джолі бачили в Тернополі, де вона зайшла на місцеву заправку за кавою.

Анджеліна Джолі в Херсоні Фото: Legacy Of War Foundation

Джолі в ТЦК

Одним з найбільш обговорюваних моментів другого візиту Енджі до України стала її поява в ТЦК. Її водія та охоронця, за попередніми даними, хотіли мобілізувати, а голлівудська зірка начебто його "визволяла". Втім, ходила й версія, начебто акторка зайшла до будівлі ТЦК, аби сходити до вбиральні.

Згодом з'ясувалось, що амбасадорку доброї волі ЮНІСЕФ супроводжував 33-річний тренер із бойового самбо та волонтер із Кропивницького Дмитро Пищиков. Його 5 листопада зупинили представники Миколаївського ТЦК та СП.

Брат Дмитра — Євген Пищиков — розповів, що чоловік супроводжував акторку не як охоронець, а як представник громадської організації.

"Він їхав у складі кортежу, але не був охоронцем. Дмитро — волонтер, допомагає військовим з перших днів повномасштабного вторгнення. У нього свіжа ВЛК 2025 року, він придатний до служби в тилових частинах. Є всі документи й посвідчення", — казав чоловік.

За словами дівчини Дмитра, Юлії Лотицької, той має діагноз анкілозуючий спондиліт — хронічне захворювання хребта. Вона додала, що він пройшов ВЛК у червні 2025 року та з того часу має обмеження щодо фізичних навантажень.

Анджеліна Джолі в ТЦК Фото: Скрин відео

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ згодом підтвердили, що під час перевірки у чоловіка не виявилося військово-облікових документів. Тому його доставили до ТЦК для з’ясування статусу військовозобов’язаного.

"Під час перевірки з’ясувалося, що він є офіцером запасу і не має підтверджених підстав для відстрочки. Відповідно до ВЛК від червня 2025 року, він придатний до служби у тилових підрозділах", — йшлося в заяві.

У Миколаївському ТЦК та СП додали, що всі дії щодо Дмитра проводилися в межах чинного законодавства. Згодом чоловіка відпустили.

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