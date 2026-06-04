Анджелине Джоли — 51. Как голливудская звезда пила кофе во Львове и оказалась в ТЦК (фото)

Американской актрисе Анджелине Джоли сегодня, 4 июня, исполняется 51 год. Звезда сцены за время большой войны дважды посетила Украину, в частности прифронтовой Херсон.

Фокус по этому случаю рассказывает, как проходили визиты голливудской знаменитости во Львов, Херсон и даже один из ТЦК.

Первый визит в Украину

Весной 2022 года именинница лично прибыла в Украину. Энджи посетила Львов, где пообщалась с украинскими детьми и пряталась с бомбоубежище во время воздушной тревоги. После этого Джоли еще больше увлеклась украинцами и не прекращала свою публичную поддержку нашей страны.

Голливудская звезда приехала в Украину 30 апреля 2022 года на автомобиле из Польши и произвела фурор, появившись в кафе "Львовские круассаны".

Позже она встретилась с воспитанниками интерната в Бориславе и пообщалась с беженцами, прибывшими из Покровска, причем не могла сдерживать слез.

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Анджелина Джоли во Львове Фото: Сергей Лещенко/Telegram

Визит в Херсон

В ноябре 2025 года американская актриса побывала в прифронтовом Херсоне. Знаменитость показалась на фото в бронежилете, а впоследствии — под антидроновой сеткой.

Именинница побывала в Николаеве и Херсоне вместе с международной благотворительной организацией Legacy of War Foundation. Бывшая жена Брэда Питта посетила херсонские медицинские учреждения, в частности детскую больницу и роддом, где пообщалась с врачами и украинскими детьми.

Впоследствии Джоли видели в Тернополе, где она зашла на местную заправку за кофе.

Анджелина Джоли в Херсоне Фото: Legacy Of War Foundation

Джоли в ТЦК

Одним из самых обсуждаемых моментов второго визита Энджи в Украину стало ее появление в ТЦК. Ее водителя и охранника, по предварительным данным, хотели мобилизовать, а голливудская звезда якобы его "вызволяла". Впрочем, ходила и версия, будто актриса зашла в здание ТЦК, чтобы сходить в туалет.

Впоследствии выяснилось, что амбассадора доброй воли ЮНИСЕФ сопровождал 33-летний тренер по боевому самбо и волонтер из Кропивницкого Дмитрий Пищиков. Его 5 ноября остановили представители Николаевского ТЦК и СП.

Брат Дмитрия — Евгений Пищиков — рассказал, что мужчина сопровождал актрису не как охранник, а как представитель общественной организации.

"Он ехал в составе кортежа, но не был охранником. Дмитрий — волонтер, помогает военным с первых дней полномасштабного вторжения. У него свежая ВВК 2025 года, он годен к службе в тыловых частях. Есть все документы и удостоверения", — говорил мужчина.

По словам девушки Дмитрия, Юлии Лотицкой, тот имеет диагноз анкилозирующий спондилит — хроническое заболевание позвоночника. Она добавила, что он прошел ВВК в июне 2025 года и с тех пор имеет ограничения по физическим нагрузкам.

Анджелина Джоли в ТЦК Фото: Скрин видео

В командовании Сухопутных войск ВСУ впоследствии подтвердили, что во время проверки у мужчины не оказалось военно-учетных документов. Поэтому его доставили в ТЦК для выяснения статуса военнообязанного.

"Во время проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет подтвержденных оснований для отсрочки. Согласно ВВК от июня 2025 года, он пригоден к службе в тыловых подразделениях", — говорилось в заявлении.

В Николаевском ТЦК и СП добавили, что все действия в отношении Дмитрия проводились в рамках действующего законодательства. Впоследствии мужчину отпустили.

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