Анджелина Джоли появилась в эффектном платье с декольте в форме сердца (фото)
Голливудская звезда Анджелина Джоли очаровала публику своим элегантным появлением в Нью-Йорке на презентации новой драматической картины "Кутюр". Для 51-летней актрисы этот проект имеет глубокое личное значение, ведь она сыграла главную героиню, борющуюся с онкологическим заболеванием.
Изысканный наряд иконы стиля
Фотографы запечатлели знаменитость возле престижного отеля The Whitby, где она с удовольствием позировала перед камерами. Для светского мероприятия Джоли выбрала безупречный наряд:
- Платье: длинное вечернее платье без бретелек с изящной драпировкой и лифом в форме сердца.
- Верхняя одежда: белое укороченное пальто классического кроя, которое придало образу особый шарм.
- Аксессуары и детали: лакированные туфли-лодочки на высоких каблуках, черные солнцезащитные очки и лаконичные золотые украшения.
Элегантный образ актрисы гармонично дополняла лаконичная укладка — её волосы ниспадали на плечи лёгкими волнами. Поклонники и модные критики уже успели восторженно оценить появление звезды, в очередной раз назвав её одной из главных икон стиля современного Голливуда.
Роль с глубоким личным подтекстом
В новом фильме "Кутюр" Анджелина Джоли воплотила образ американской режиссёра Максин, которая во время работы над очередным проектом узнаёт о своём онкологическом диагнозе. Эта история перекликается с личной трагедией актрисы.
Мать Анджелины, Маршелин Бертран, скончалась после длительной борьбы с раком яичников и молочной железы.
Из-за высокой наследственной предрасположенности и выявленной мутации в гене BRCA1 Джоли в свое время приняла непростое решение — пройти профилактическую двойную мастэктомию, чтобы свести к минимуму риски развития заболевания. Именно поэтому новая роль стала для звезды не просто очередной работой, а очень личным и эмоциональным манифестом.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- 21-летняя Захара Джоли-Питт решила официально отказаться от отцовской фамилии и оставить в имени лишь напоминание о своей знаменитой матери.
- 17-летний сын Анджелины Джоли и Бреда Питта изменился до неузнаваемости.
Кроме того, "Фокус" рассказывал , как голливудская звезда пила кофе во Львове и оказалась в ТЦК.