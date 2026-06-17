Анджелина Джоли появилась в эффектном платье с декольте в форме сердца (фото)

Голливудская звезда Анджелина Джоли очаровала публику своим элегантным появлением в Нью-Йорке на презентации новой драматической картины "Кутюр". Для 51-летней актрисы этот проект имеет глубокое личное значение, ведь она сыграла главную героиню, борющуюся с онкологическим заболеванием.

Изысканный наряд иконы стиля

Фотографы запечатлели знаменитость возле престижного отеля The Whitby, где она с удовольствием позировала перед камерами. Для светского мероприятия Джоли выбрала безупречный наряд:

Платье: длинное вечернее платье без бретелек с изящной драпировкой и лифом в форме сердца.

длинное вечернее платье без бретелек с изящной драпировкой и лифом в форме сердца. Верхняя одежда: белое укороченное пальто классического кроя, которое придало образу особый шарм.

белое укороченное пальто классического кроя, которое придало образу особый шарм. Аксессуары и детали: лакированные туфли-лодочки на высоких каблуках, черные солнцезащитные очки и лаконичные золотые украшения.

Элегантный выход Анджелины Джоли в Нью-Йорке Фото: Instagram

Элегантный образ актрисы гармонично дополняла лаконичная укладка — её волосы ниспадали на плечи лёгкими волнами. Поклонники и модные критики уже успели восторженно оценить появление звезды, в очередной раз назвав её одной из главных икон стиля современного Голливуда.

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Актриса накинула светлое укороченное пальто поверх вечернего платья Фото: Instagram

Роль с глубоким личным подтекстом

В новом фильме "Кутюр" Анджелина Джоли воплотила образ американской режиссёра Максин, которая во время работы над очередным проектом узнаёт о своём онкологическом диагнозе. Эта история перекликается с личной трагедией актрисы.

Мать Анджелины, Маршелин Бертран, скончалась после длительной борьбы с раком яичников и молочной железы.

Из-за высокой наследственной предрасположенности и выявленной мутации в гене BRCA1 Джоли в свое время приняла непростое решение — пройти профилактическую двойную мастэктомию, чтобы свести к минимуму риски развития заболевания. Именно поэтому новая роль стала для звезды не просто очередной работой, а очень личным и эмоциональным манифестом.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

21-летняя Захара Джоли-Питт решила официально отказаться от отцовской фамилии и оставить в имени лишь напоминание о своей знаменитой матери.

17-летний сын Анджелины Джоли и Бреда Питта изменился до неузнаваемости.

Кроме того, "Фокус" рассказывал , как голливудская звезда пила кофе во Львове и оказалась в ТЦК.