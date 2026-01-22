Звезда фильмов Marvel на грани развода после 16 лет брака: что произошло (фото)

Австралийский актер и звезда фильма "Тор" Крис Хемсворт оказался в центре слухов о возможном разводе с женой Эльзой Патаки, с которой воспитывает троих детей.

После слухов о проблемах в браке Милы Кунис и Эштони Кутчера инсайдеры рассказали Radar Online, что австралийские звездные супруги вроде бы тоже на грани объявления о разрыве. В последнее время они даже живут отдельно.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки разводятся?

Источники отмечают, что напряженные графики съемок и длительные разлуки создали сильное давление на их отношения.

Крис и Эльза, которые женаты 16 лет, долго считались одним из самых крепких и стильных союзов в шоу-бизнесе. Последний раз пару вместе видели в новогоднюю ночь на яхте в Сиднее.

Более того, актера недавно заметили без его обручального кольца с черным камнем. По словам близких к Хемсворту людей, балансирование между двумя активными карьерами стало серьезным испытанием для отношений

"Внешне они настаивают, что все в порядке, но те, кто проводит с ними время, видят напряжение. Длительные периоды работы и жизни по разные стороны света со временем размыли ту близость, которую они имели раньше", — говорит инсайдер.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки Фото: Instagram

Крис Хемсворт и Эльза Патаки: история любви

Пара поженилась в декабре 2010 года на индонезийском острове. Во время интервью с Elle в 2015 году Хемсворт говорил, что сразу понял, что Патаки "именно та", когда они встретились.

В мае 2012 года у Хемсворта и Патаки родилась дочь Индия, а в марте 2014 года они стали родителями Саши и Тристана.

Интересно, что в фильме кинематографической вселенной Marvel "Тор: Любовь и гром" Крис, который играет Тора, снялся вместе со своей дочерью Индией.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки Фото: Instagram

