Зірка фільмів Marvel на межі розлучення після 16 років шлюбу: що сталося (фото)

Австралійський актор та зірка фільму "Тор" Кріс Гемсворт опинився в центрі чуток про можливе розлучення з дружиною Ельзою Патакі, з якою виховує трьох дітей.

Після чуток про проблеми у шлюбі Міли Куніс та Ештоні Кутчера інсайдери розповіли Radar Online, що австралійське зіркове подружжя начебто теж на межі оголошення про розрив. Останнім часом вони навіть живуть окремо.

Кріс Гемсворт та Ельза Патакі розлучаються?

Джерела наголошують, що напружені графіки зйомок та тривалі розлуки створили сильний тиск на їхні стосунки.

Кріс та Ельза, які одружені 16 років, довго вважалися одним із найміцніших і найстильніших союзів у шоу-бізнесі. Востаннє пару разом бачили в новорічну ніч на яхті в Сіднеї.

Ба більше, актора нещодавно помітили без його обручки з чорним каменем. За словами близьких до Гемсворта людей, балансування між двома активними кар’єрами стало серйозним випробуванням для стосунків

"Ззовні вони наполягають, що все гаразд, але ті, хто проводить із ними час, бачать напругу. Тривалі періоди роботи й життя по різні боки світу з часом розмили ту близькість, яку вони мали раніше", — каже інсайдер.

Кріс Гемсворт та Ельза Патакі Фото: Instagram

Кріс Гемсворт та Ельза Патакі: історія кохання

Пара одружилася в грудні 2010 року на індонезійському острові. Під час інтерв’ю з Elle у 2015 році Гемсворт казав, що одразу зрозумів, що Патакі "саме та", коли вони зустрілися.

У травні 2012 року в Гемсворта та Патакі народилася донька Індія, а в березні 2014 року вони стали батьками Саші та Трістана.

Цікаво, що ц фільмі кінематографічного всесвіту Marvel "Тор: Любов і грім" Кріс, який грає Тора, знявся разом зі своєю дочкою Індією.

Кріс Гемсворт та Ельза Патакі Фото: Instagram

