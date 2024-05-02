Кріс Гемсворт завів у калюжу Аню Тейлор-Джой у вечірній сукні (відео)

Кріс Гемсворт хотів показати себе джентельменом, вирішивши провести колегу до машини, але все вийшло з точністю до навпаки.

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28-річна американо-британська акторка та модель Аня Тейлор-Джой продемонструвала цілковиту незворушність після того, як її партнер по фільму "Фуріоса: Божевільний Макс" Кріс Гемсворт провів її калюжею під час престуру приквела "Божевільного Макса" в дощовому Сіднеї. Кадрі, де знаменитість іде по калюжі в ансамблі з довгою шкіряною спідницею, облетіли мережу. Кріс хотів показати себе джентльменом і провів свою колегу через залитий дощем центральний діловий район Сіднея до їхнього автомобіля, проте в поспіху його наміри дали абсолютно протилежний ефект: він випадково завів дівчину в калюжу, і вода покрила поділ її спідниці, залишивши на ній мокрі плями, пише Mail.Online.

Актриса була не в захваті від того, що її сукня намокла, але на її обличчі не здригнувся жоден мускул.

На прем'єрі фільму Аня була в розкішному теракотовому ансамблі, що складався з шифонового топа на одне плече з драпіруванням і довгою шкіряною спідницею з "хвостом", що витончено струмував позаду неї. Вбрання облягало її витончену фігуру, ще більше підкреслюючи тендітність знаменитості.

Своє довге волосся Тейлор-Джой залишила розпущеним, а завершував її образ золотий браслет-манжета.

40-річний Гемсворт вибрав більш невимушений образ, надівши вільну оливково-зелену куртку поверх простої білої футболки в поєднанні з сірими штанами і грубими коричневими черевиками.

Тейлор-Джой зайнята просуванням своєї ролі головної героїні в прийдешньому бойовику "Фуріоса: Божевільний Макс". За словами режисера фільму Джорджа Міллера, Кріс і Аня були настільки гарні у своїх ролях, що він насилу впізнав їх без костюмів.

Актори справді виглядають абсолютно невпізнанними в трейлері майбутнього фільму: Кріс перетворюється на лиходія Дементуса з кошлатим волоссям до плечей, зарослою бородою і протезом носа. Аня ж носить сплутане волосся, а її брудне обличчя абсолютно відрізняється від звичного всім гламурного образу зірки з порцеляново-білою шкірою.

Режисер картини підкреслив, що обидва актори володіли ідеальним поєднанням харизми і витримки, щоб успішно справлятися зі складними ролями.

"Аня рішуча, дисциплінована і дуже розумна", — сказав він.

"Фуріоса: Божевільний Макс", п'ятий фільм франшизи, вийде в кінотеатрах 23 травня.

Раніше Фокус писав, що Аня Тейлор-Джой замінила у франшизі Шарліз Терон.