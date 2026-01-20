Міла Куніс на межі розлучення з чоловіком: у чому проблема

У голлівудського актора Ештона Кутчера та акторки українського походження Міли Куніс почалися серйозні проблеми: усе через сильну зайнятість чоловіка бізнесом.

Як пише Radar Online, Ештон останні роки перетворився на одного з найвпливовіших бізнесменів у Голлівуді. Він майже весь свій час присвячує інвестиціям та іншій роботі.

Що сталося у шлюбі Кутчера та Куніс

Зокрема, обранець Міли Куніс входить до ради директорів міжнародної мережі Soho House. А статки голлівудського актора та бізнесмена вже сягають близько 200 млн доларів.

До того ж, Кутчер продовжує зніматися: у 2026 році він з’явиться в серіалі The Beauty. Інсайдери кажуть, що Ештон майже повністю занурився в бізнес, дистанціювавшись від близьких людей.

За словами інсайдерів, Міла, яка народилася в українських Чернівцях, все більше відчуває самотність. Зірка не готова відмовлятися від своєї успішної кар’єри та життя в Лос-Анджелесі. Тому між Мілою та Ештоною виникають конфлікти.

Ештон Кутчер та Міла Куніс Фото: aplusk

Ештон Кутчер і Міла Куніс, яка родом з України, почали зустрічатися в квітні 2012 року, заручилися у лютому 2014 і одружилися в липні 2015. Зіркова пара є батьками двох дітей: 11-річної доньки Вайатт і 9-річного сина Димитрія.

