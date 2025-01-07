Рідкісна поява: Мілу Куніс та Ештона Кутчера помітили з дітьми (фото)

У цей день колишня дружина Кутчера Демі Мур отримала престижну нагороду. Її відзначили за головну роль у фільмі "Субстанція".

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41-річну американську акторку Мілу Куніс та 46-річного Ештона Кутчера помітили на рідкісній прогулянці з дітьми. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара вийшла на сімейну прогулянку в Лос-Анджелесі. Кутчер і Куніс виглядали розслабленими, коли разом із дітьми йшли Голлівудською алеєю слави до театру Pantages на виставу мюзиклу "Чародійка".

Міла обрала для виходу гірчичні штани, синій светр та кросівки. Волосся уродженка Чернівців розпустила та одягнула сонцезахисні окуляри.

10-річна донька пари Ваятт була в яскраво-рожевій сукні та білих кедах, прикрившись сірим кардиганом.

Міла Куніс та Ештон Кутчер з дітьми

Восьмирічний Димитрій прогулювався в зеленій сорочці з короткими рукавами та темно-сірих джинсах.

А Кутчер був одягнений у помаранчеву вельветову сорочку поверх сірої сорочки зі світлими джинсами та коричневими черевиками. До образу актор додав кепку.

Поки сім’я Ештона Кутчера вийшла на прогулянку, його перша дружина, 62-річна акторка Демі Мур, отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі, мюзиклі чи комедії на "Золотому глобусі" за роль у психологічному трилері "Субстанція".

Ештон і Міла почали зустрічатися в квітні 2012 року, заручилися у лютому 2014 і одружилися в липні 2015. Пара є батьками двох дітей: 10-річної доньки Вайатт і 8-річного сина Димитрія.

Нагадаємо, Мілу Куніс та Ештона Кутчера помітили з дітьми.

Також Фокус писав про секрет щасливого шлюбу Міли Куніс та Ештона Кутчера.