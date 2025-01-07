Редкое появление: Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили с детьми (фото)

В этот день бывшая жена Кутчера Деми Мур получила престижную награду. Ее отметили за главную роль в фильме "Субстанция".

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41-летнюю американскую актрису Милу Кунис и 46-летнего Эштона Кутчера заметили на редкой прогулке с детьми. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара вышла на семейную прогулку в Лос-Анджелесе. Кутчер и Кунис выглядели расслабленными, когда вместе с детьми шли по Голливудской аллее славы к театру Pantages на спектакль мюзикла "Чародейка".

Мила выбрала для выхода горчичные брюки, синий свитер и кроссовки. Волосы уроженка Черновцов распустила и надела солнцезащитные очки.

10-летняя дочь пары Уаятт была в ярко-розовом платье и белых кедах, прикрывшись серым кардиганом.

Мила Кунис и Эштон Кутчер с детьми

Восьмилетний Димитрий прогуливался в зеленой рубашке с короткими рукавами и темно-серых джинсах.

А Кутчер был одет в оранжевую вельветовую рубашку поверх серой рубашки со светлыми джинсами и коричневыми ботинками. К образу актер добавил кепку.

Пока семья Эштона Кутчера вышла на прогулку, его первая жена, 62-летняя актриса Деми Мур, получила награду за лучшую женскую роль в фильме, мюзикле или комедии на "Золотом глобусе-2025" за роль в психологическом триллере "Субстанция".

Эштон и Мила начали встречаться в апреле 2012 года, обручились в феврале 2014 и поженились в июле 2015. Пара является родителями двоих детей: 10-летней дочери Уайатт и 8-летнего сына Димитрия.

Напомним, Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили с детьми.

Также Фокус писал о секрете счастливого брака Милы Кунис и Эштона Кутчера.