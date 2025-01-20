Елегантну Мілу Куніс помітили на побаченні з Ештоном Кутчером (фото)

Зіркова пара виховує двох дітей. Ваєтт та Димитрій сповідують релігію своїх батьків.

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41-річну американську акторку Мілу Куніс та 46-річного Ештона Кутчера помітили на рідкісному побаченні. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя виходило з реформаторської синагоги після відвідування шабату в Лос-Анджелесі. Разом з Мілою та Ештоном були двоє їхніх дітей — Ваятт та Димитрій.

Уродженка Чернівців виглядала скромно в довгій чорній сукні під коричневим пальтом. Свій наряд вона доповнила підборами кремового відтінку. Її волосся було розпущене.

Тим часом чоловік Міли Куніс був у сірому блейзері та темніших штанах з білою сорочкою.

Міла Куніс та Ештон Кутчер

Сімейна прогулянка відбулася через кілька тижнів після того, як Міла Куніс відверто розповіла про свою історію з іудаїзмом і зізналася, що їй сказали ніколи не обговорювати свою віру публічно.

Зірка екрану говорила, що виросла, не святкуючи традиційних релігійних свят.

"Я завжди знала, що я єврейка, але мені сказали ніколи не говорити про це", — зізналася мама двох дітей.

Ештон Кутчер і Міла Куніс, яка родом з України, почали зустрічатися в квітні 2012 року, заручилися у лютому 2014 і одружилися в липні 2015. Зіркова пара є батьками двох дітей: 10-річної доньки Вайатт і 8-річного сина Димитрія.

Нагадаємо, Мілу Куніс та Ештона Кутчера помітили на прогулянці з дітьми.

Також Фокус писав про секрет щасливого шлюбу Міли Куніс та Ештона Кутчера.