Элегантную Милу Кунис заметили на свидании с Эштоном Кутчером (фото)

Звездная пара воспитывает двоих детей. Уаятт и Димитрий исповедуют религию своих родителей.

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41-летнюю американскую актрису Милу Кунис и 46-летнего Эштона Кутчера заметили на редком свидании. Об этом пишет Daily Mail.

Звездные супруги выходили из реформаторской синагоги после посещения шабата в Лос-Анджелесе. Вместе с Милой и Эштоном были двое их детей — Уаятт и Димитрий.

Уроженка Черновцов выглядела скромно в длинном черном платье под коричневым пальто. Свой наряд она дополнила каблуками кремового оттенка. Ее волосы были распущены.

Между тем муж Милы Кунис был в сером блейзере и темных брюках с белой рубашкой.

Мила Кунис и Эштон Кутчер

Семейная прогулка состоялась через несколько недель после того, как Мила Кунис откровенно рассказала о своей истории с иудаизмом и призналась, что ей сказали никогда не обсуждать свою веру публично.

Звезда экрана говорила, что выросла, не празднуя традиционных религиозных праздников.

"Я всегда знала, что я еврейка, но мне сказали никогда не говорить об этом", — призналась мама двоих детей.

Эштон Кутчер и Мила Кунис, которая родом из Украины, начали встречаться в апреле 2012 года, обручились в феврале 2014 и поженились в июле 2015. Звездная пара является родителями двоих детей: 10-летней дочери Уайатт и 8-летнего сына Димитрия.

Напомним, Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили на прогулке с детьми.

Также Фокус писал о секрете счастливого брака Милы Кунис и Эштона Кутчера.