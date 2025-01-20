Элегантную Милу Кунис заметили на свидании с Эштоном Кутчером (фото)
Звездная пара воспитывает двоих детей. Уаятт и Димитрий исповедуют религию своих родителей.
41-летнюю американскую актрису Милу Кунис и 46-летнего Эштона Кутчера заметили на редком свидании. Об этом пишет Daily Mail.
Звездные супруги выходили из реформаторской синагоги после посещения шабата в Лос-Анджелесе. Вместе с Милой и Эштоном были двое их детей — Уаятт и Димитрий.
Уроженка Черновцов выглядела скромно в длинном черном платье под коричневым пальто. Свой наряд она дополнила каблуками кремового оттенка. Ее волосы были распущены.
Между тем муж Милы Кунис был в сером блейзере и темных брюках с белой рубашкой.
Семейная прогулка состоялась через несколько недель после того, как Мила Кунис откровенно рассказала о своей истории с иудаизмом и призналась, что ей сказали никогда не обсуждать свою веру публично.
Звезда экрана говорила, что выросла, не празднуя традиционных религиозных праздников.
"Я всегда знала, что я еврейка, но мне сказали никогда не говорить об этом", — призналась мама двоих детей.
Эштон Кутчер и Мила Кунис, которая родом из Украины, начали встречаться в апреле 2012 года, обручились в феврале 2014 и поженились в июле 2015. Звездная пара является родителями двоих детей: 10-летней дочери Уайатт и 8-летнего сына Димитрия.
Напомним, Милу Кунис и Эштона Кутчера заметили на прогулке с детьми.
Также Фокус писал о секрете счастливого брака Милы Кунис и Эштона Кутчера.