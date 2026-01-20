Мила Кунис на грани развода с мужем: в чем проблема

У голливудского актера Эштона Кутчера и актрисы украинского происхождения Милы Кунис начались серьезные проблемы: все из-за сильной занятости мужчины бизнесом.

Как пишет Radar Online, Эштон последние годы превратился в одного из самых влиятельных бизнесменов в Голливуде. Он почти все свое время посвящает инвестициям и другой работе.

Что произошло в браке Кутчера и Кунис

В частности, избранник Милы Кунис входит в совет директоров международной сети Soho House. А состояние голливудского актера и бизнесмена уже достигает около 200 млн долларов.

К тому же, Кутчер продолжает сниматься: в 2026 году он появится в сериале The Beauty. Инсайдеры говорят, что Эштон почти полностью погрузился в бизнес, дистанцировавшись от близких людей.

По словам инсайдеров, Мила, которая родилась в украинских Черновцах, все больше чувствует одиночество. Звезда не готова отказываться от своей успешной карьеры и жизни в Лос-Анджелесе. Поэтому между Милой и Эштоной возникают конфликты.

Эштон Кутчер и Мила Кунис Фото: aplusk

Эштон Кутчер и Мила Кунис, которая родом из Украины, начали встречаться в апреле 2012 года, обручились в феврале 2014 и поженились в июле 2015. Звездная пара является родителями двоих детей: 11-летней дочери Вайатт и 9-летнего сына Димитрия.

