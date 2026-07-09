Голливудская актриса развелась с мужем после трех лет брака (фото)

31-летняя американская актриса и модель Маргарет Кволли и лауреат премии "Грэмми", 42-летний фронтмен группы "Bleachers" Джек Антонофф расстались после трёх лет брака.

Инсайдеры сообщили People, что звезды расстались за несколько месяцев до третьей годовщины свадьбы.

Маргарет Кволли развелась

Говорят, что отношения этой пары долгое время были "нестабильными".

К тому же, оба сейчас сосредоточены на работе и "оценивают свои силы". Музыкант продолжает гастрольный тур "Bleachers Forever", а актриса готовится к съемкам нового фильма ужасов.

Слухи о разрыве усилились после громкой свадьбы Тейлор Свифт. На торжество близкий друг невесты Антонофф пришёл без Маргарет — его сопровождала сестра, дизайнер Рэйчел.

Впрочем, представители Кволлы и её избранника пока публично не комментировали эти слухи.

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Джек Антонофф Фото: Instagram

История любви

О романе дочери легендарной актрисы Энди Мак-Давелл и Антоноффа стало известно в 2021 году. Весной 2022 года они объявили о помолвке.

Свадьба пары состоялась летом 2023 года в Нью-Джерси.

Еще несколько месяцев назад музыкант с восторгом вспоминал момент знакомства со звездой фильма "Охотник за наследством".

"Когда я встретил её, я начал представлять себе вещи, о которых раньше даже не задумывался, например, брак", — говорил Джек.

Отметим, что Маргарет снялась в фильмах "Однажды в… Голливуде", "Святилище", "Бедные создания", "Виды доброты", а также в сериале "Горничная", за который была номинирована на премии "Эмми" и "Золотой глобус". Мировую известность актрисе принесла роль в фильме "Субстанция", где она снялась вместе с Деми Мур.

Маргарет Кволли Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

На свадьбу в 2023 году были приглашены только самые близкие друзья, а сама Маргарет сменила два свадебных наряда.

Ранее актриса встречалась со скандальным актером Шайей Лабафом, а также с Натом Вольфом и Питом Дэвидсоном.

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