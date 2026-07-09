Голлівудська акторка розлучилася з чоловіком після трьох років шлюбу (фото)

31-річна американська акторка, модель Маргарет Кволлі та володар премії "Греммі", 42-річний фронтмен гурту "Bleachers" Джек Антонофф розлучилися після трьох років шлюбу.

Інсайдери кажуть People, що зірки розірвали стосунки за кілька місяців до третьої річниці весілля.

Маргарет Кволлі розлучилася

Подейкують, що стосунки пари тривалий час були "нестабільними".

До того ж, обоє наразі зосереджені на роботі та "розбираються у своїх силах". Музикант продовжує гастрольний тур "Bleachers Forever", тоді як акторка працює над підготовкою до зйомок нового фільму жахів.

Чутки про розрив посилилися після гучного весілля Тейлор Свіфт. На святкування близький друг нареченої Антонофф прийшов без Маргарет — його супроводжувала сестра, дизайнерка Рейчел.

Втім, представники Кволлі та її обранця публічно ці чутки ще не коментували.

Відео дня

Джек Антонофф Фото: Instagram

Історія кохання

Про роман доньки легендарної акторки Енді Мак-Давелл та Антоноффа стало відомо у 2021 році. Навесні 2022-го вони оголосили про заручини.

Весілля пари відбулося влітку 2023 року в Нью-Джерсі.

Ще кілька місяців тому музикант із захопленням згадував момент знайомства із зіркою фільму "Мисливець за спадком".

"Коли я зустрів її, я почав уявляти собі речі, які ніколи навіть не уявляв, наприклад, шлюб", — казав Джек.

Зазначимо, що Маргарет зіграла у фільмах "Одного разу в… Голлівуді", "Святилище", "Бідолашні створіння", "Види доброти", а також у серіалі "Покоївка", за який була номінована на премії "Еммі" та "Золотий глобус". Світову популярність акторці принесла роль у фільмі "Субстанція", де вона зіграла разом з Демі Мур.

Маргарет Кволлі Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На весілля у 2023 році були запрошені тільки найближчі друзі, а сама Маргарет змінила два весільні вбрання.

Раніше акторка зустрічалася зі скандальним актором Шайєю Лабафом, а також із Натом Вольфом і Пітом Девідсоном.

Українська співачка, виконавиця хіта "Прикуті" Христина Христонько та блогер Ігор Розумяк розірвали заручини.