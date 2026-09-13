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Меган Маркл опублікувала перше сімейне відео після повернення до Великої Британії

Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Англії
Меган Маркл і принц Гаррі переїхали до Великої Британії | Фото: Instagram misanharriman

Наприкінці серпня принц Гаррі, Меган Маркл та їхні двоє дітей — семирічний принц Арчі та п’ятирічна принцеса Лілібет — повернулися зі США до Великої Британії.

13 вересня, через понад два тижні після переїзду, Меган опублікувала в Instagram відео, в якому показала, як вони облаштовуються в Англії.

35-секундний ролик починається з кадрів, на яких Меган і Гаррі йдуть сільською дорогою, тримаючись за руки.

Потім камера показує ніжки Лілібет, які дівчинка гріє біля каміна, а потім Меган, яка крокує по калюжі.

Далі у відео дочка Сассексів їде на велосипеді, а Арчі біжить поруч із нею. При цьому чутно, що хлопчик перейняв британський акцент свого батька. Він підбадьорює сестру словами "Go! Go!" ("Давай! Давай!"), і його вимова звучить чітко по-британськи.

Під пісню гурту Wham! "Wake Me Up Before You Go-Go" глядачі бачать сімейний відпочинок на свіжому повітрі, зокрема кадри, на яких Гаррі, Арчі та Лілібет разом рибалять з човна.

Видео дня

Протягом усього відео у верхній частині екрана залишаються два емодзі: британський прапор і червоне серце.

Меган і Гаррі прибули до Великої Британії 26 серпня. Останні вихідні перед переїздом до Великої Британії герцог і герцогиня Сассекські провели в колі близьких друзів, а також у компанії друзів своїх дітей і матері Меган, Дорії Регланд.

У Великій Британії король Чарльз III одразу публічно заявив, що Меган і Гаррі повертаються як приватні особи і не виконуватимуть королівських обов’язків.

Нагадаємо, що видання Фокус повідомляло, що:

Також ми повідомляли, що Трамп різко розкритикував Меган Маркл і принца Гаррі після їхнього від'їзду зі США.