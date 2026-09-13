Меган Маркл опублікувала перше сімейне відео після повернення до Великої Британії

Наприкінці серпня принц Гаррі, Меган Маркл та їхні двоє дітей — семирічний принц Арчі та п’ятирічна принцеса Лілібет — повернулися зі США до Великої Британії.

13 вересня, через понад два тижні після переїзду, Меган опублікувала в Instagram відео, в якому показала, як вони облаштовуються в Англії.

35-секундний ролик починається з кадрів, на яких Меган і Гаррі йдуть сільською дорогою, тримаючись за руки.

Потім камера показує ніжки Лілібет, які дівчинка гріє біля каміна, а потім Меган, яка крокує по калюжі.

Далі у відео дочка Сассексів їде на велосипеді, а Арчі біжить поруч із нею. При цьому чутно, що хлопчик перейняв британський акцент свого батька. Він підбадьорює сестру словами "Go! Go!" ("Давай! Давай!"), і його вимова звучить чітко по-британськи.

Під пісню гурту Wham! "Wake Me Up Before You Go-Go" глядачі бачать сімейний відпочинок на свіжому повітрі, зокрема кадри, на яких Гаррі, Арчі та Лілібет разом рибалять з човна.

Видео дня

Протягом усього відео у верхній частині екрана залишаються два емодзі: британський прапор і червоне серце.

Меган і Гаррі прибули до Великої Британії 26 серпня. Останні вихідні перед переїздом до Великої Британії герцог і герцогиня Сассекські провели в колі близьких друзів, а також у компанії друзів своїх дітей і матері Меган, Дорії Регланд.

У Великій Британії король Чарльз III одразу публічно заявив, що Меган і Гаррі повертаються як приватні особи і не виконуватимуть королівських обов’язків.

Нагадаємо, що видання Фокус повідомляло, що:

Повернувшись до Великої Британії зі США, принц Гаррі та Меган Маркл почали шукати маєток для себе. Однак пошуки можуть виявитися складними, оскільки герцогиня Сассекська має цілий перелік вимог до нового житла.

Батькам школярів у Британії розіслали суворі попередження через дітей принца Гаррі та Меган Маркл.

Також ми повідомляли, що Трамп різко розкритикував Меган Маркл і принца Гаррі після їхнього від'їзду зі США.