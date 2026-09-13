Меган Маркл опубликовала первое семейное видео после возвращения в Британию

В конце августа принц Гарри, Меган Маркл и двое их детей — семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет — вернулись из США в Великобританию.

13 сентября, спустя более двух недель после переезда, Меган опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как они обустраиваются в Англии.

35-секундный ролик начинается с кадров, где Меган и Гарри идут по проселочной дороге, держась за руки.

Затем камера показывает ножки Лилибет, которые девочка греет у камина, а затем Меган, шагающую по луже.

Далее в видео дочь Сассексов едет на велосипеде, а Арчи бежит рядом с ней. При этом слышно, что мальчик перенял британский акцент своего отца. Он подбадривает сестру словами "Go! Go!" ("Давай! Давай!"), и его произношение звучит отчетливо по-британски.

Видео дня

Под песню группы Wham! "Wake Me Up Before You Go-Go" зрители видят семейный отдых на свежем воздухе, включая кадры совместной рыбалки Гарри, Арчи и Лилибет с лодки.

На протяжении всего видео в верхней части экрана остаются два эмодзи: британский флаг и красное сердце.

Меган и Гарри прибыли в Великобританию 26 августа. Последние выходные перед переездом в Великобританию герцог и герцогиня Сассекские провели в кругу близких друзей, а также в компании друзей своих детей и матери Меган, Дории Рэгланд.

В Великобритании король Чарльз III сразу публично заявил, что Мган и Гарри возвращаются в статусе частных лиц и не будут исполнять королевские обязанности.

Напомним, Фокус писал, что:

Вернувшись в Великобританию из США, принц Гарри и Меган Маркл приступили к поиску поместья для себя. Однако поиски могут оказаться сложными, поскольку у герцогини Сассекской есть целый перечень требований к новому жилью.

Родителям школьников в Британии разослали строгие предупреждения из-за детей принца Гарри и Меган Маркл.

Также мы рассказывали, что Трамп обрушился с критикой на Меган Маркл и принца Гарри после их отъезда из США.