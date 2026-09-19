Помер актор із серіалу "Зоряний шлях", який працював із Робертом Де Ніро

Американський актор, сценарист і автор пісень Герріт Грем помер у вівторок у Райнбеку, штат Нью-Йорк. Йому було 77 років.

Герріт Грем, який страждав на захворювання легенів, помер 15 вересня в оточенні близьких і рідних. Про смерть актора повідомили на його сторінці в соціальній мережі Facebook пізно ввечері 18 вересня.

Грем розпочав свою кар’єру, знімаючись разом із Робертом де Ніро у ранніх фільмах Брайана Де Пальми. Причому фільм "Привітання" став першою великою роллю Де Ніро. Пізніше актор з’явився в таких фільмах, як "Красуня", "Насіння дракона", "Дитяча гра 2", знявся у фільмі "Старі автомобілі" з Куртом Расселом та багатьох інших.

Кадр із фільму "Старі автомобілі" Фото: з відкритих джерел

Маючи навички пародіювання та імітації акцентів, Грем займався озвучуванням і знімався в епізодах серіалів "Сайнфельд", "Лаверн і Ширлі", "Чудові роки", "Закон і порядок", а також у серіалах "Зоряний шлях: Глибокий космос 9" та "Зоряний шлях: Вояджер".

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Кадр із фільму "Зоряний шлях: Вояджер" Фото: з відкритих джерел

Як сценарист, Грем працював над такими проєктами, як "Русалонька", "Олівер і компанія" та епізодами серіалу "Сутінкова зона".

Герріт Грем Фото: з відкритих джерел

Грем, як пише видання Variety, також є автором пісень і текстів, і найбільш відомий своєю співпрацею з Бобом Вейром із гурту The Grateful Dead. Вони разом написали пісню "Victim or The Crime", яку гурт записав для свого альбому "Built To Last".

У Грема залишилися брат Сем, сини Джек і Генрі та четверо онуків: Нолан, Міка, Вера та Джої.

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