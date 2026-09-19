Умер актер из "Звездного пути", работавший с Робертом Де Ниро

Американский актер, сценарист и автор песен Геррит Грэм скончался во вторник в Райнбеке, штат Нью-Йорк. Ему было 77 лет.

Геррит Грэм, который страдал от заболевания легких, умер 15 сентября в окружении близких и родных. О кончине актера сообщили на его странице в социальной сети Facebook поздно вечером 18 сентября.

Грэм начал свою карьеру, снимаясь с Робертом де Ниро в ранних фильмах Брайана Де Пальмы. Причем картина "Приветствия" стала первой крупной ролью Де Ниро. Позже актер появился в таких фильмах, как "Красотка", "Семя дракона", "Детская игра 2", снялся в фильме "Старые автомобили" с Куртом Расселом и многих других.

Кадр из фильма "Старые автомобили" Фото: из открытых источников

Обладая навыками пародирования и имитации акцентов, Грэм занимался озвучкой и снимался в эпизодах сериалов "Сайнфельд", "Лаверн и Ширли", "Чудесные годы", "Закон и порядок", а также в сериалах "Звездный путь: Глубокий космос 9" и "Звездный путь: Вояджер".

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Кадр из фильма "Звездный путь: Вояджер" Фото: из открытых источников

Как сценарист, Грэм работал над такими проектами, как "Русалочка", "Оливер и компания" и эпизодами "Сумеречной зоны".

Геррит Грэм Фото: из открытых источников

Грэм, как пишет издание, Variety также является автором песен и текстов, и наиболее известен своим сотрудничеством с Бобом Вейром из группы The Grateful Dead. Они вместе написали песню "Victim or The Crime", которую группа записала для своего альбома "Built To Last".

У Грэма остались брат Сэм, сыновья Джек и Генри и четверо внуков: Нолан, Мика, Вера и Джои.

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