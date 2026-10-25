Монохромний інтер'єр та розкішний вид на Тихий океан: продають будинок легенди кіно Дайан Кітон

На пляжі Тейбл-Рок у Лагуна-Біч у Південній Каліфорнії виставлено на продаж будинок, який особисто перепроектувала голлівудська зірка Дайан Кітон. За понад 800 "квадратів" житлової площі просять 10,3 мільйона доларів, тобто приблизно 466,5 млн гривень.

Цей будинок із чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами був "останнім проектом з реконструкції", який Дайан Кітон реалізувала перед своєю смертю в жовтні минулого року. Агентство LuxreRealty, яке займається продажем, зазначає, що резиденція, побудована у 1976 році, була особисто відреставрована легендарною актрисою, лауреаткою премії "Оскар".

Видання Vanity Fair пише, що актриса також була відома своєю пристрастю до архітектури та дизайну. Паралельно з кінокар’єрою вона придбала, відреставрувала та перепродала декілька будинків.

Один із будинків, які вона "переробила", був описаний у книзі "The House That Pinterest Built" та згодом був проданий за 18 млн доларів.

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В описі лота зазначено, що цей надзвичайно продуманий будинок на березі океану розташований на ділянці площею 0,155 га в одному з наймальовничіших місць Лагуни та гармонійно вписується в навколишнє середовище. При цьому ріелтори підкреслюють, що будинок на пляжі насправді є чимось більшим, ніж просто будинок — це справжнє культове місце, приватний оглядовий майданчик над Тихим океаном.

У 2021 році Кітон придбала нерухомість у Лагуна-Біч за 6,6 мільйона доларів, після чого перетворила її, дотримуючись свого фірмового стилю з чорно-білими елементами, і продала її через рік за 8 мільйонів доларів.

Видання People повідомляє, що нинішні власники, придбавши будинок у "зірки", зберегли інтер’єр у первозданному вигляді, однак вирішили продати квартиру, оскільки їм потрібно більше місця для зростаючої родини.

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