Монохромный интерьер и шикарный вид на Тихий океан: продают дом легенды кино Дайан Китон

На пляже Тейбл-Рок в Лагуна-Бич в Южной Калифорнии выставлен на продажу дом, лично перепроектированный голливудской звездой Дайан Китон. За более 800 "квадратов" жилого пространства хотят 10,3 миллиона долларов, то есть примерно за 466,5 млн гривен.

Этот дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами был "последним проектом по реконструкции", который Дайан Китон осуществила перед своей смертью в октябре прошлого года. Агентство LuxreRealty, которое занимается продажей, отмечает, что резиденция 1976 года постройки была лично отреставрирована легендарной актрисой, удостоенной премии "Оскар".

Издание Vanity Fair пишет, что актриса также была известна своей страстью к архитектуре и дизайну. Параллельно с кинокарьерой она приобрела, отреставрировала и перепродала несколько домов.

Один из "перекроенных" ею домов, описанный в книге The House That Pinterest Built, в последствии был продан за 18 млн долларов.

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В описанию к лоту говорится, что этот исключительно продуманный дом на берегу океана расположен на 0,155 га земли в одном из самых живописных мест Лагуны и гармонично вписывается в окружающую среду. При этом риэлторы подчеркивают, что дом на пляже на самом деле больше, чем просто дом — это настоящее культовое место, частная смотровая площадка над Тихим океаном.

Китон приобрела недвижимость в Лагуна-Бич за 6,6 миллиона долларов в 2021 году, после чего преобразила ее, руководствуясь своим фирменным стилем с черно-белыми элементами, и продала ее через год за 8 миллионов долларов.

Издание People пишет, что нынешние владельцы, купив дом у "звезды", сохранили интерьер в первозданном виде, однако решили продать квартиру, поскольку им нужно больше места для растущей семьи.

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