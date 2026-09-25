Анджелина Джоли продает поместье за 25 миллионов долларов (фото)

Анджелина Джоли продает свой дом в Лос-Анджелесе за 25 миллионов долларов, готовясь к "новой жизни" — после того, как дети отказались от фамилии Брэда Питта.

Звезда фильма "Кутюр" продала недвижимость в районе Лос-Фелиз за 24,75 млн долларов; при этом стало известно о планах Энджи относительно её "новой жизни".

Джоли продает поместье

51-летняя звезда приобрела этот дом в 2017 году примерно за такую же сумму — 24,5 млн долларов — после разрыва с Брэдом Питтом.

Дом площадью более 1000 кв. м, ранее принадлежавший известному режиссёру Сесилу Б. Де Миллю, имеет шесть спален и 10 ванных комнат.

Сделка в настоящее время находится на стадии оформления. Дом Джоли нашел покупателя спустя пять месяцев пребывания на рынке недвижимости; звезда выставила его на продажу ещё в мае по цене почти 30 миллионов долларов.

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Усадьба, построенная в 1913 году, расположена на участке площадью около 0,8 га и отличается живописными видами на холмы Голливуд-Хиллз и обсерваторию Гриффита.

Интерьер включает кухню в стиле фермерского дома, несколько гостиных и библиотеку. На территории поместья также есть чайный домик, винный погреб, фитнес-студия и прачечная в подвальном помещении.

Поместье Джоли Фото: Из открытых источников

Что есть в доме

Задний двор покрыт пышным зеленым газоном, который ведет к большому бассейну, где жильцы могут освежиться в теплую погоду.

Рядом находится просторный домик у бассейна, а сам участок окружен высокими деревьями и зеленью. Новость о продаже дома появилась на фоне сообщений о дальнейших планах Джоли, ведь её дети уже начали жить отдельно.

Энджи планирует уехать из Лос-Анджелеса, но пока не определилась с новым местом жительства. По словам инсайдера, звезда планирует возобновить работу в разных уголках мира, в частности в Камбодже, где у неё также есть собственное жилье.

Анджелина Джоли Фото: Associated Press

Еще в 2024 году в интервью изданию The Hollywood Reporter Джоли намекнула, что впоследствии покинет Лос-Анджелес.

"Я выросла в этом городе. Я здесь, потому что вынуждена оставаться из-за развода, но как только детям исполнится 18, я смогу уехать", — рассказывала тогда актриса.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, 21-летняя Захара, накануне присоединилась к маме на показе фильма "Без крови" в Нью-Йорке.

Недавно актриса посетила боксерский клуб "Наследник" в Харькове.

Во время своего августовского путешествия по украинским городам Джоли побывала в Харькове, а позже голливудскую звезду заметили в одном из ресторанов Полтавы.