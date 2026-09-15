Анджелина Джоли вивела в свет свою 21-летнюю приемную дочь (фото)

Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, 21-летняя Захара, накануне присоединилась к маме на премьере фильма "Без крови" в Нью-Йорке.

Позируя на красной дорожке, Энджи и Захара держались за руки. Джоли стала режиссёром фильма.

И звездная мама, и её дочь выбрали для выхода чёрные наряды, а у Джоли из-под пиджака было видно золотистое нижнее бельё.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой Фото: X (Twitter)

Анджелина Джоли с дочерью Захарой Фото: X (Twitter)

Что известно о дочери Джоли

Захара Марли Джоли — старшая приемная дочь голливудских бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта. По состоянию на сентябрь 2026 года девушке 21 год.

Захара родилась в Эфиопии. Анджелина удочерила её в июле 2005 года, когда девочке было всего 6 месяцев (впоследствии её официально усыновил и Брэд).

Захара выбрала нетворческую профессию. В мае 2026 года она успешно окончила престижный женский колледж Spelman College в Атланте, получив степень бакалавра по психологии.

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У Захары сложные отношения с отцом. Во время торжественной церемонии выпуска из колледжа и в студенческой среде она представлялась как Захара Марли Джоли. А летом 2026 года девушка начала официальный юридический процесс, чтобы полностью удалить часть "Питт" из своей фамилии.

В СМИ также активно распространялись слухи о её тайной помолвке, поскольку папарацци заметили её с кольцом на пальце в компании бойфренда. Официальных подтверждений этому пара не давала.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Недавно Джоли посетила боксерский клуб "Наследник" в Харькове.

Во время своего августовского путешествия по украинским городам Джоли побывала в Харькове, а впоследствии голливудскую звезду заметили в одном из ресторанов Полтавы.

Кроме того, Брэд Питт вместе со своей девушкой, 33-летней дизайнершей Инес де Рамон, появился на финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису.