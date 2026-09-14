Брэда Питта застали на свидании с девушкой, младшей его на 29 лет (фото)

62-летний голливудский актёр Брэд Питт вместе со своей девушкой, 33-летней дизайнеркой Инес де Рамон, появился на финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке в эти выходные.

Фотографии звездной пары были опубликованы на официальном аккаунте спортивного мероприятия US Open в Instagram.

Брэд Питт представил свою девушку публике

Для спортивного мероприятия звезда фильма "Троя" выбрал нежно-голубое поло и синие джинсы. Брэд дополнил образ бейсболкой, надев её козырьком назад. Также актер надел очки-авиаторы, часы и другие украшения.

Тем временем Инес появилась на спортивном мероприятии в винтажном платье Dior с тонкими бретелями и принтом в виде газетных страниц.

Инес де Рамон и Брэд Питт Фото: Instagram

К своему образу дизайнер ювелирных украшений добавила черные очки, часы и кольца. Свои длинные черные волосы возлюбленная Брэда Питта оставила распущенными.

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Инес де Рамон и Брэд Питт Фото: Instagram

Во время теннисного матча Инес и Брэд сидели рядом и вместе болели за своих фаворитов.

Брэд Питт и Инес де Рамон

Пара встречается уже почти четыре года. Впервые они появились вместе на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. Инсайдеры утверждали, что актер уже сделал Инес предложение. Хотя другие источники уверены, что свадьба пока не планируется.

До этого Брэд Питт был женат на Анджелине Джоли. У них шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические дети знаменитостей. Впрочем, ни один из них не общается с отцом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Брэд Питт и Инес де Рамон страстно поцеловались на матче Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе SoFi в Калифорнии.

Анджелина Джоли впервые рассказала о том, что происходит в её личной жизни после развода с Питтом.

Кроме того, 17-летний сын бывших супругов изменился до неузнаваемости.