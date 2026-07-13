Брэда Питта "застукали" за поцелуями с младшей на 29 лет девушкой (фото)

62-летний голливудский актёр Брэд Питт и его 33-летняя подруга Инес де Рамон страстно поцеловались на матче Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе SoFi в Калифорнии.

В какой-то момент пара поддалась эмоциям, наблюдая за тем, как Испания побеждает Бельгию со счётом 2:1. А кадры разлетелись по сети.

Брэд Питт поцеловал свою девушку

К 62-летнему Питту и 33-летней де Рамон присоединились Хавьер Бардем и его жена Пенелопа Крус.

Звездная четверка продемонстрировала свою приверженность футболу, надев на матч футболки разных команд. Питт остался нейтральным, надев футболку США, тогда как де Рамон, которая по национальности испанка, надела цвета Испании и нанесла соответствующую раскраску на лицо в честь команды-победительницы.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: X (Twitter)

Брэд Питт и Инес де Рамон

Пара встречается уже почти четыре года. Впервые они появились вместе на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. Инсайдеры утверждали, что Питт уже сделал Инес предложение. Хотя другие источники убеждены, что до свадьбы ещё далеко.

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"Бред знает, как тяжело Инес пережила его развод, и ценит то, что возлюбленная продолжала поддерживать его, несмотря на то, насколько ожесточенной была борьба и как долго она длилась", — писали таблоиды.

До этого актер был женат на Анджелине Джоли. У них шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шейло и близнецы Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические дети знаменитостей. Впрочем, ни один из них не общается с отцом.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Backgrid

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анджелина Джоли впервые рассказала о том, что происходит в её личной жизни после развода с Питтом.

17-летний сын бывших супругов изменился до неузнаваемости.

Кроме того, 21-летняя Захара Джоли отказалась от фамилии Брэда.