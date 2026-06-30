Анджелина Джоли рассказала о своих отношениях после развода с Брэдом Питтом

Голливудская звезда впервые откровенно рассказала о том, что происходит в её личной жизни после громкого разрыва с Брэдом Питтом. Актриса призналась, что за последние десять лет полностью отказалась от романтических отношений, посвятив себя воспитанию шестерых детей.

В то время как Брэд Питт уже успел завязать новые отношения, Анджелина Джоли сознательно выбрала одиночество. Несмотря на многочисленные слухи и романы, которые звезде регулярно приписывали в прессе, её сердце всё это время оставалось свободным. В интервью Yahoo! Entertainment знаменитость честно призналась, что сознательно исключила романтику из своей жизни, чтобы полностью посвятить себя заботе о самых близких.

"Если честно, я не ходила на свидания с тех пор, как развелась десять лет назад. Поэтому я как бы внушаю себе, что этот аспект не является приоритетным в моей жизни, если я сосредоточена на своих детях, на своей семье", — откровенно заявила артистка.

Відео дня

Затянувшийся финал звездного брака

Знаменитая пара была вместе в течение двенадцати лет, однако в официальном браке они прожили всего два года. Процесс разрыва, начавшийся ещё в 2016 году, оказался чрезвычайно сложным и изнурительным, ведь окончательно и официально бывшие возлюбленные расстались лишь в конце 2024 года.

Сейчас главным и единственным приоритетом для актрисы остаётся большая семья. Она самостоятельно воспитывает шестерых детей — приёмных Меддокса, Пакса и Захару, а также родных Шайло, Вивьен и Нокса.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Анджелина Джоли сделала откровенное заявление о тяжелом разводе с Бредом Питтом.

17-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта изменился до неузнаваемости.

Кроме того, "Фокус" рассказывал , как голливудская звезда пила кофе во Львове и оказалась в ТЦК.