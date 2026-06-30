Анджеліна Джолі розказала про свої стосунки після розлучення з Бредом Піттом

Голлівудська зірка вперше відверто розповіла про те, що відбувається в її особистому житті після гучного розриву з Бредом Піттом. Акторка зізналася, що за останні десять років повністю відмовилася від романтичних зустрічей, присвятивши себе вихованню шістьох дітей.

Поки Бред Пітт уже встиг налагодити нові стосунки, Анджеліна Джолі свідомо обрала самотність. Попри численні чутки та романи, які зірці регулярно приписували у пресі, її серце весь цей час залишалося вільним. В інтерв’ю Yahoo! Entertainment знаменитість чесно поділилася, що свідомо викреслила романтику зі свого розкладу, аби повністю зануритися в турботу про найрідніших.

"Якщо чесно, я не ходила на побачення відтоді, як розлучилася десять років тому. Тому я ніби вбиваю собі в голову, що цей аспект мене не є зосередженим у моєму житті, якщо я зосереджуюся на своїх дітях, на своїй родині", — відверто заявила артистка.

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Затяжний фінал зіркового шлюбу

Знаменита пара була разом протягом дванадцяти років, проте в офіційному шлюбі вони прожили лише два роки. Процес розриву, який розпочався ще у 2016 році, виявився надзвичайно складним і виснажливим, адже остаточно та офіційно ексзакохані розлучилися лише наприкінці 2024 року.

Зараз головним і єдиним пріоритетом для акторки залишається велика родина. Вона самостійно виховує шістьох дітей — названих Меддокса, Пакса та Захару, а також біологічних Шайло, Вів’єн і Нокса.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анджеліна Джолі зробила відверту заяву про важке розлучення з Бредом Піттом.

17-річний син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінився до невпізнання.

Крім того, Фокус розповідав, як голлівудська зірка пила каву у Львові та опинилася в ТЦК.