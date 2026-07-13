Бреда Пітта "зловили" за поцілунками з молодшою на 29 років дівчиною (фото)

62-річний голлівудський актор Бред Пітт та його 33-річна дівчина Інес де Рамон палко поцілувалися на матчі Чемпіонату світу з футболу 2026 року на стадіоні SoFi в Каліфорнії.

В якийсь момент пара віддалася почуттям, спостерігаючи, як Іспанія перемагає Бельгію з рахунком 2:1. А кадри ширяться мережею.

Бред Пітт поцілував свою дівчину

До 62-річного Пітта та 33-річної де Рамон приєдналися Хав'єр Бардем та його дружина Пенелопа Крус.

Зіркова четвірка продемонструвала свій дух для футбольних змагань, одягнувши різні футболки на матч. Пітт був нейтральним з футболкою США, тоді як де Рамон, яка за національністю є іспанкою, одягла кольори Іспанії та нанесла відповідну фарбу для обличчя на честь команди-переможниці.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: X (Twitter)

Бред Пітт та Інес де Рамон

Пара зустрічається майже чотири роки. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно. Інсайдери говорили, що Пітт уже освідчився Інес. Хоча інші джерела переконані, що весілля ще довго не буде.

Відео дня

"Бред знає, як важко Інес пережила його розлучення, і цінує, що кохана продовжувала стояти на його боці, попри те, наскільки запеклою була битва або як довго вона тривала", — писали таблоїди.

До цього актор був одружений з Анджеліною Джолі. У них є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні спадкоємці знаменитостей. Втім, жоден з них не спілкується з батьком.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Backgrid

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анджеліна Джолі вперше розповіла про те, що відбувається в її особистому житті після розлучення з Піттом.

17-річний син колишнього подружжя змінився до невпізнання.

Крім того, 21-річна Захара Джолі відмовилася від прізвища Бреда.