Бреда Пітта заскочили на побаченні з молодшою на 29 років дівчиною (фото)

62-річний голлівудський актор Бред Пітт разом зі своєю дівчиною, 33-річною дизайнеркою Інес де Рамон, засвітився на фіналі жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку цими вихідними.

Кадри зіркової пари опублікували на офіційному акаунті спортивного заходу US Open в Instagram.

Бред Пітт вивів у світ свою дівчину

Для спортивної події зірка фільму "Троя" обрав ніжно-блакитне поло і сині джинси. Образ Бред доповнив бейсболкою, одягнувши її козирком назад. Також актор приміряв окуляри-авіатори, годинник та інші прикраси.

Тим часом Інес з’явилася на спортивній події у вінтажній сукні Dior з тонкими бретельками і принтом у вигляді газетних сторінок.

Інес де Рамон та Бред Пітт Фото: Instagram

До свого луку дизайнерка ювелірних прикрас додала чорні окуляри, годинник і каблучки. Своє довге чорне волосся кохана Бреда Пітта залишила розпущеним.

Інес де Рамон та Бред Пітт Фото: Instagram

Під час тенісного матчу Інес та Бред сиділи поруч та разом вболівали за своїх фаворитів.

Видео дня

Бред Пітт та Інес де Рамон

Пара зустрічається майже чотири роки. Вони вперше з’явилися як пара на публіці в листопаді 2022 року на концерті Боно. Інсайдери говорили, що актор уже освідчився Інес. Хоча інші джерела переконані, що весілля ще довго не планується.

До цього Бред Пітт був одружений з Анджеліною Джолі. У них є шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє — біологічні спадкоємці знаменитостей. Втім, жоден з них не спілкується з батьком.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Бред Пітт та Інес де Рамон палко поцілувалися на матчі Чемпіонату світу з футболу 2026 року на стадіоні SoFi в Каліфорнії.

Анджеліна Джолі вперше розповіла про те, що відбувається в її особистому житті після розлучення з Піттом.

Крім того, 17-річний син колишнього подружжя змінився до невпізнання.