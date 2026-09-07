Сын Анджелины Джоли провел в Харькове тренировку по тайскому боксу

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли во время своего августовского вояжа по городам Украины посетила и Харьков.

В частности, голливудская звезда вместе со своим сыном Ноксом посетили боксерский клуб Spadkoyemets в Харькове, о чем сообщила Федерация бокса Украины, опубликовав соответствующее фото.

"Обычный тренировочный день в зале вдруг получил неожиданное продолжение. Среди гостей клуба оказалась одна из самых известных актрис мира. Ее сын Нокс вместе с украинскими защитниками провел в клубе тренировки по тайскому боксу", — говорится в публикации.

Джоли посетила Харьков вместе с сыном Ноксом Фото: Федерация бокса Украины

По словам авторов поста, в харьковском боксерском зале "однажды встретились спорт, украинские защитники и одна из самых известных актрис мира".

Во время прогулки по Харькову актриса попала на камеры видеонаблюдения, и соответствующие кадры разлетелись по сети. Судя по записи, далеко не все прохожие узнали, кто находился рядом с ними.

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О том, что Джоли приехала в Украину, стало известно 29 августа. Уже на следующий день ее видели в Тернополе, затем ее видели в Полтаве, Кременчуге и других городах Украины.

Официальная цель визита актрисы в Украину не раскрывается. На официальных страницах в соцсетях звезда также пока никак не комментировала поездку.

Этот приезд стал для актрисы третьим. Ранее актриса побывала во Львове, где на железнодорожном вокзале общалась с вынужденными переселенцами, посетила детскую больницу и встречалась с волонтерами.

В ноябре 2025 года она посетила прифронтовые Николаев и Херсон — города, которые регулярно подвергаются обстрелам и атакам российских дронов. Там Джоли лично общалась с местными семьями и не скрывала восхищения тем, насколько стойко держатся украинцы в этих условиях.

Тогда же прогремел скандал с мобилизацией волонтера Дмитрия Пищикова, который был водителем в кортеже голливудской актрисы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

31 августа голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли совершила очередной неанонсированный визит в Украину, посетив сразу несколько городов — от Львова до Харькова;

Не обошлось без резонанса и ранее, во время второго приезда актрисы в Украину в ноябре 2025 года. Тогда одного из мужчин, входивших в ее кортеж, остановили представители Николаевского ТЦК и СП.

Также мы писали, что Анджелина Джоли сделала откровенное заявление о тяжелом разводе с Брэдом Питтом.