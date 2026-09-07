Син Анджеліни Джолі провів у Харкові тренування з тайського боксу

Відома американська актриса Анджеліна Джолі під час своєї серпневої подорожі містами України завітала й до Харкова.

Зокрема, голлівудська зірка разом зі своїм сином Ноксом відвідала боксерський клуб Spadkoyemets у Харкові, про що повідомила Федерація боксу України, опублікувавши відповідне фото.

"Звичайний тренувальний день у залі раптом набув несподіваного продовження. Серед гостей клубу опинилася одна з найвідоміших актрис світу. Її син Нокс разом з українськими захисниками провів у клубі тренування з тайського боксу", — йдеться у публікації.

Джолі відвідала Харків разом із сином Ноксом Фото: Федерація боксу України

За словами авторів допису, у харківському боксерському залі "одного дня зустрілися спорт, українські захисники та одна з найвідоміших актрис світу".

Під час прогулянки Харковом актриса потрапила в об'єктив камер відеоспостереження, і відповідні кадри розлетілися мережею. Судячи з запису, далеко не всі перехожі впізнали, хто перебував поруч із ними.

Відео дня

Про те, що Джолі приїхала в Україну, стало відомо 29 серпня. Вже наступного дня її бачили в Тернополі, потім — у Полтаві, Кременчуку та інших містах України.

Офіційна мета візиту актриси до України не розголошується. На офіційних сторінках у соцмережах зірка також поки що ніяк не коментувала цю поїздку.

Цей візит став для актриси третім. Раніше актриса побувала у Львові, де на залізничному вокзалі спілкувалася з вимушеними переселенцями, відвідала дитячу лікарню та зустрічалася з волонтерами.

У листопаді 2025 року вона відвідала прифронтові Миколаїв та Херсон — міста, які регулярно зазнають обстрілів та атак російських дронів. Там Джолі особисто спілкувалася з місцевими сім’ями й не приховувала захоплення тим, наскільки стійко тримаються українці в цих умовах.

Тоді ж розгорівся скандал із мобілізацією волонтера Дмитра Піщикова, який працював водієм у кортежі голлівудської актриси.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

31 серпня голлівудська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі здійснила черговий неанонсований візит до України, відвідавши одразу кілька міст — від Львова до Харкова;

Не обійшлося без резонансу й раніше, під час другого візиту актриси до України в листопаді 2025 року. Тоді одного з чоловіків, що входили до її кортежу, зупинили представники Миколаївського ТЦК та СП.

Також ми писали, що Анджеліна Джолі зробила відверту заяву щодо важкого розлучення з Бредом Піттом.