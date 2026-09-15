Анджеліна Джолі вивела у світ свою 21-річну прийомну дочку (фото)

Старша дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, 21-річна Захара, напередодні приєдналася до мами на показі фільму "Без крові" в Нью-Йорку.

Позуючи на червоній доріжці, Енджі та Захара трималися за руки. Джолі стала режисеркою стрічки.

І зіркова мама, і її донька для виходу обрали чорні вбрання, а в Джолі з-під піджака можна було побачити золотаве спіднє.

Анджеліна Джолі з дочкою Захарою Фото: X (Twitter)

Анджеліна Джолі з дочкою Захарою Фото: X (Twitter)

Що відомо про дочку Джолі

Захара Марлі Джолі — старша прийомна донька голлівудських ексів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Станом на вересень 2026 року дівчині 21 рік.

Захара народилася в Ефіопії. Анджеліна удочерила її в липні 2005 року, коли дівчинці було всього 6 місяців (згодом її офіційно всиновив і Бред).

Захара обрала нетворчу професію. У травні 2026 року вона успішно закінчила престижний жіночий Spelman College в Атланті, здобувши ступінь бакалавра з психології.

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У Захари складні стосунки з батьком. Під час урочистої церемонії випуску з коледжу та в студентському середовищі вона позиціонувала себе як Захара Марлі Джолі. А влітку 2026 року дівчина розпочала офіційний юридичний процес, щоб повністю прибрати частину "Пітт" зі свого прізвища.

У ЗМІ також активно ширилися чутки про її таємні заручини, оскільки папараці помітили її з каблучкою на пальці в компанії бойфренда. Офіційних підтверджень цьому пара не надавала.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Нещодавно Джолі відвідала боксерський клуб "Спадкоємець" у Харкові.

Під час своєї серпневої подорожі українськими містами Джолі завітала до Харкова, а згодом голлівудську зірку помітили в одному з ресторанів Полтави.

Крім того, Бред Пітт разом зі своєю дівчиною, 33-річною дизайнеркою Інес де Рамон, засвітився на фіналі жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу.