Анджеліна Джолі вивела у світ свою 21-річну прийомну дочку (фото)
Старша дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, 21-річна Захара, напередодні приєдналася до мами на показі фільму "Без крові" в Нью-Йорку.
Позуючи на червоній доріжці, Енджі та Захара трималися за руки. Джолі стала режисеркою стрічки.
І зіркова мама, і її донька для виходу обрали чорні вбрання, а в Джолі з-під піджака можна було побачити золотаве спіднє.
Що відомо про дочку Джолі
Захара Марлі Джолі — старша прийомна донька голлівудських ексів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Станом на вересень 2026 року дівчині 21 рік.
Захара народилася в Ефіопії. Анджеліна удочерила її в липні 2005 року, коли дівчинці було всього 6 місяців (згодом її офіційно всиновив і Бред).
Захара обрала нетворчу професію. У травні 2026 року вона успішно закінчила престижний жіночий Spelman College в Атланті, здобувши ступінь бакалавра з психології.
У Захари складні стосунки з батьком. Під час урочистої церемонії випуску з коледжу та в студентському середовищі вона позиціонувала себе як Захара Марлі Джолі. А влітку 2026 року дівчина розпочала офіційний юридичний процес, щоб повністю прибрати частину "Пітт" зі свого прізвища.
У ЗМІ також активно ширилися чутки про її таємні заручини, оскільки папараці помітили її з каблучкою на пальці в компанії бойфренда. Офіційних підтверджень цьому пара не надавала.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Нещодавно Джолі відвідала боксерський клуб "Спадкоємець" у Харкові.
- Під час своєї серпневої подорожі українськими містами Джолі завітала до Харкова, а згодом голлівудську зірку помітили в одному з ресторанів Полтави.
Крім того, Бред Пітт разом зі своєю дівчиною, 33-річною дизайнеркою Інес де Рамон, засвітився на фіналі жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу.