Анджеліна Джолі продає маєток за $25 мільйонів (фото)

Анджеліна Джолі продає свій будинок у Лос-Анджелесі за 25 мільйонів доларів, готуючись до "нового життя" — після того, як діти відмовилися від прізвища Бреда Пітта.

Зірка фільму "Кутюр" продала нерухомість у районі Лос-Феліз за 24,75 млн доларів; водночас стало відомо про плани Енджі щодо її "нового життя".

Джолі продає маєток

51-річна зірка придбала цей будинок у 2017 році приблизно за таку ж суму — 24,5 млн доларів — після розриву з Бредом Піттом.

Будинок площею понад 1000 кв. м, що раніше належав відомому режисеру Сесілу Б. Де Міллю, має шість спалень і 10 ванних кімнат.

Угода наразі перебуває на стадії оформлення. Будинок Джолі знайшов покупця після п'яти місяців на ринку нерухомості; зірка виставила його на продаж ще в травні за ціною майже 30 мільйонів доларів.

Маєток, збудований у 1913 році, розташований на ділянці площею близько 0,8 га і вирізняється мальовничими краєвидами на пагорби Голлівуд-Гіллз та обсерваторію Гріффіта.

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Інтер'єр включає кухню в стилі фермерського будинку, різноманітні вітальні та бібліотеку. На території маєтку також є чайний будиночок, винний льох, фітнес-студія та пральня в підвальному приміщенні.

Маєток Джолі Фото: З відкритих джерел

Що є в будинку

Задній двір вкритий пишним зеленим газоном, що веде до великого басейну, де мешканці можуть охолодитися в теплу погоду.

Поруч розташований просторий будиночок біля басейну, а сама ділянка оточена високими деревами та зеленню. Новина про продаж будинку з’явилася на тлі повідомлень про подальші плани Джолі, адже її діти вже почали жити окремо.

Енджі планує залишити Лос-Анджелес, але ще не визначилася з новим місцем проживання. За словами інсайдера, зірка планує повернутися до роботи в різних куточках світу, зокрема в Камбоджі, де вона також має власне житло.

Анджеліна Джолі Фото: Associated Press

Ще у 2024 році в інтерв’ю виданню The Hollywood Reporter Джолі натякала на те, що згодом покине Лос-Анджелес.

"Я виросла в цьому місті. Я тут, бо змушена залишатися через розлучення, але щойно дітям виповниться 18, я зможу поїхати", — розповідала тоді акторка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Старша дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, 21-річна Захара, напередодні приєдналася до мами на показі фільму "Без крові" в Нью-Йорку.

Нещодавно акторка відвідала боксерський клуб "Спадкоємець" у Харкові.

Під час своєї серпневої подорожі українськими містами Джолі завітала до Харкова, а згодом голлівудську зірку помітили в одному з ресторанів Полтави.