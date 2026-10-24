Культовый певец Стиви Уандер выгоняет экс-невесту из поместья, где она прожила 40 лет: что известно

В голливудском поместье певца Стиви Уандера 38 лет беспрепятственно проживала бывшая невеста, которая не платила ни доллара за пользование чужим имуществом, сообщили СМИ. Осенью 2026 года разразился скандал, и Вандер решил выселить женщину из дома. Что случилось с певцом и его имуществом, которое он владеет в США, проживая в Гане?

Бывшая жена, вокруг которой разгорелся скандал, — это Кармен Эфферсон, с которой Вандер развелся 40 лет назад, а теперь хочет выгнать на улицу, говорится в материале издания People. На сегодняшний день женщине 76 лет, и 22 октября она получила судебное предписание о том, что должна покинуть дом в Голливуд-Хиллз в Лос-Анджелесе. Пара рассталась в 1988 году, и была договоренность, что бывшая невеста будет арендовать дом Стива. Летом 2026 года разгорелся скандал, из-за которого Кармен должна немедленно выехать.

СМИ обратили внимание на постановление Высшего суда Лос-Анджелеса, в котором речь идет об имуществе Стиви Уандера и о скандале с Кармен Эфферсон. Выяснилось, что летом в поместье должны были приехать страховые инспекторы для осмотра территории. Причина осмотра — "проверка с целью поддержания страхового покрытия на недвижимость". Кармен получила письмо с предупреждением 23 июля, а визит должен был состояться 30 июля. Между тем 25 июля женщина ответила, что не пустит инспекторов внутрь. Затем она обратилась к адвокатам с жалобой о преследовании.

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"Эфферсон заявила, что не будет выполнять требования, и сообщила адвокатам, что "чувствует себя преследуемой" и "не дает согласия" на проверку", — говорится в материале People.

Скандал со Стивом Вандером — что известно

Эфферсон настаивала, что никто не имеет права входить на территорию поместья без её согласия. Также она пригрозила, что вызовет правоохранительные органы, если кто-то попытается войти без разрешения. Между тем в иске Вандера к бывшей невесте содержится требование о расторжении устного соглашения, которое они заключили 38 лет назад. Если же она не уедет, то её действия будут считаться "злонамеренными", и ей впоследствии придётся возместить расходы на адвокатов.

Стив Вандер (настоящее имя Стивенд Хардауэй Моррис) — 76-летний культовый американский певец и композитор, который добился успеха, несмотря на слепоту и бедность. Уандер стал известен благодаря исполнению композиций в жанрах поп-музыки и соула, позже к ним добавились песни в стиле R&B с вкраплениями джаза, регги и африканских мелодий. Самые известные песни Стиви Вандера — "Superstition", "I Wish", "Living for the City" и другие. 20 сентября 2026 года исполнилось 50 лет альбому "Songs in the Key of Life", о чём напомнили на странице исполнителя в Instagram.

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