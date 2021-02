Стиви Уандер переезжает в Гану из-за "политической нестабильности" в США

Лауреат 25 премий "Грэмми" сообщил о своем решении в интервью Опре Уинфри

Известный певец Стиви Уандер, которому скоро исполняется 71 год, заявил, что собирается покинуть США и переехать в Гану. Такое решение его заставила принять "политическая нестабильность в США". Об этом пишет CNN.

Незрячий певец, известный таким хитам, как "You Are the Sunshine of My Life" и "I Just Called To Say I Love You" дал интервью Опре Уинфри и заявил, что решил покинуть родную страну из-за политических беспорядков.

А Гану он выбрал, потому что, посетив ее несколько раз, испытал "чувство общности", которого не чувствует в США.

"Мне бы хотелось, чтобы американцы снова улыбались, и я хотел бы, чтобы это случилось перед тем как я уеду", — сказал он телеведущей.

А когда Опра спросила, собирается ли он переехать навсегда, то ответил, что не хочет, чтобы дети его детей говорили: "Пожалуйста, любите меня. Пожалуйста, уважайте меня, пожалуйста, знайте, что я важен, пожалуйста, цените меня", — это никуда не годится", — резюмировал певец.

Впрочем, это не первый раз, когда Уандер заговорил об отъезде, в 1994 году он также рассказывал в интервью, что восхищен Ганой и хочет там жить.

Стиви Уандер родился 13 мая 1950 года в городе Сагино, штат Мичиган, был третьим из шести детей в семье. Когда Стиви было четыре года, его мать оставила своего мужа и переехала вместе со своими детьми в Детройт. Его слепота была вызвана врачебной ошибкой: Стиви был рожден раньше срока, сосуды его глаз еще не развились правильно. В его инкубатор была подана большая доза кислорода, которая усугубила процесс развития слепоты.

Мать старалась держать его дома, боясь, что слепой ребенок не сможет постоять за себя на улицах города. Она научила его читать, а, чтобы он не скучал, приносила ему музыкальные инструменты. В это же время Стиви пел в церковном хоре. Своим первым инструментом он называет пианино. Одним из его кумиров детства был Рэй Чарльз, также лишенный зрения. По словам Стиви, для него, как и для всех незрячих, были очень важны тактильные ощущения, и то, что они сочетаются со звуками, вызывало огромный интерес.

[ + – ] Стиви Уандер в юности

В конце 1961 года он подписал свой первый контракт с Motown. Стиви Уандер — 25-кратный лауреат премии "Грэмми". Один из основоположников современного соула и R’n’B. Написал более 2000 песен.

В 2009 году Стиви Уандер был объявлен посланником ООН. В 2008 году журнал Billboard опубликовал список "100 лучших артистов всех времен", в котором Уандер занял пятую строчку.