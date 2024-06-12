Опра Уинфри попала в больницу: детали

У телеведущей возникли проблемы с желудком, и врачам пришлось поставить ей капельницу. Из-за этого она не смогла появиться в эфире книжного клуба.

70-летняя американская телеведущая и медиамагнат Опра Уинфри попала в больницу из-за проблем с желудком. Это произошло через пять месяцев после того, как она призналась, что принимала препарат для похудения типа Ozempic, пишет Deadline.

"У нее было что-то вроде расстройства желудка, желудочный грипп, когда что-то выходило из обоих концов. Я не буду вдаваться в подробности. Но, разумеется, она попала в больницу, обезвоживание, ей поставили капельницу, так что это была очень серьезная вещь", – рассказала журналистам 69-летняя подруга знаменитости Гэйл Кинг.

Когда ее спросили о текущем состоянии здоровья Опры, Гейл ответила, что "с ней все будет в порядке".

"Надеюсь, она не злится на меня за то, что я поделилась этой подробностью. Но я хотела дать понять, что для нее это имело значение и что ее действительно беспокоило то, что она не могла быть здесь с нами сегодня", – добавила Гэйл.

Опра должна была появиться на утреннем шоу 11 июня, чтобы представить свой последний выбор книжного клуба, но ей пришлось делегировать эту мисси. Кинг, второй ведущей шоу.

Хотя Уинфри не смогла лично представить в эфире свою последнюю книжную рекомендацию, она поделилась ею в Instagram. Для своего летнего чтения Опра выбрала "Фамилиарис" Дэвида Вроблевски, продолжение книги книжного клуба "История Эдгара Соутелля" 2008 года.

"Эта захватывающая семейная сага отправляет нас в необыкновенное путешествие, в котором блестяще переплетаются история, философия, приключения и мистика, чтобы исследовать значение любви, дружбы и истинной цели своей жизни. Вам не обязательно читать первую книгу Дэвида, прежде чем начать эту, но я уверена, что вы возьмете ее в руки после прочтения", – написала Уинфри.

Телеведущая, которая много лет пыталась решить проблему с лишним весом и откровенно делилась в эфире своего шоу деталями этой борьбы. Недавно она представила документальный фильм о людях, употребляющих лекарства для похудения.

"Это очень личная тема для меня и для сотен миллионов людей по всему миру, которые в течение многих лет боролись с лишним весом и ожирением", – призналась звезда.

В прошлом году появились слухи о том, что Уинфри, которая удивила поклонников своим резким похудением, принимает знаменитый препарат для диабетиков Ozempic. Опра не стала этого отрицать, но и не назвала чудо-средство.

Ранее Фокус писал, что Опра Уинфри извинилась перед своей аудиторией за пропаганду диет.