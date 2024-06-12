Опра Вінфрі потрапила до лікарні: деталі

У телеведучої виникли проблеми зі шлунком, і лікарям довелося поставити їй крапельницю. Через це вона не змогла з'явитися в ефірі книжкового клубу.

70-річна американська телеведуча та медіамагнат Опра Вінфрі потрапила до лікарні через проблеми зі шлунком. Це сталося через п'ять місяців після того, як вона зізналася, що приймала препарат для схуднення типу Ozempic, пише Deadline.

"У неї було щось на зразок розладу шлунка, шлунковий грип, коли щось виходило з обох кінців. Я не буду вдаватися в подробиці. Але, зрозуміло, вона потрапила в лікарню, зневоднення, їй поставили крапельницю, тож це була дуже серйозна річ", — розповіла журналістам 69-річна подруга знаменитості Гейл Кінг.

Коли її запитали про поточний стан здоров'я Опри, Гейл відповіла, що "з нею все буде гаразд".

"Сподіваюся, вона не злиться на мене за те, що я поділилася цією подробицею. Але я хотіла дати зрозуміти, що для неї це мало значення і що її справді турбувало те, що вона не могла бути тут із нами сьогодні", — додала Гейл.

Опра мала з'явитися на ранковому шоу 11 червня, щоб представити свій останній вибір книжкового клубу, але їй довелося делегувати цю місію. Кінг, другій ведучій шоу.

Хоча Вінфрі не змогла особисто представити в ефірі свою останню книжкову рекомендацію, вона поділилася нею в Instagram. Для свого літнього читання Опра обрала "Фаміліаріс" Девіда Вроблевскі, продовження книги книжкового клубу "Історія Едгара Соутелля" 2008 року.

"Ця захоплива сімейна сага відправляє нас у незвичайну подорож, у якій блискуче переплітаються історія, філософія, пригоди та містика, щоб дослідити значення кохання, дружби та справжньої мети свого життя. Вам не обов'язково читати першу книгу Девіда, перш ніж почати цю, але я впевнена, що ви візьмете її в руки після прочитання", — написала Вінфрі.

Телеведуча, яка багато років намагалася вирішити проблему із зайвою вагою і відверто ділилася в ефірі свого шоу деталями цієї боротьби. Нещодавно вона представила документальний фільм про людей, які вживають ліки для схуднення.

"Це дуже особиста тема для мене і для сотень мільйонів людей по всьому світу, які протягом багатьох років боролися із зайвою вагою та ожирінням", — зізналася зірка.

Минулого року з'явилися чутки про те, що Вінфрі, яка здивувала шанувальників своїм різким схудненням, приймає знаменитий препарат для діабетиків Ozempic. Опра не стала цього заперечувати, але й не назвала диво-засіб.

Раніше Фокус писав, що Опра Вінфрі вибачилася перед своєю аудиторією за пропаганду дієт.