Стіві Вандер переїжджає в Гану через "політичну нестабільність" у США

Лауреат 25 премій "Греммі" повідомив про своє рішення в інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Відомий співак Стіві Вандер, якому скоро виповнюється 71 рік, заявив, що збирається покинути США і переїхати в Гану. Таке рішення його змусила ухвалити "політична нестабільність у США". Про це пише CNN.

Незрячий співак, відомий такими хітами, як "You Are the Sunshine of My Life" та "I Just Called To Say I Love You" дав інтерв'ю Опрі Вінфрі та заявив, що вирішив покинути рідну країну через політичні заворушення.

А Гану він обрав, тому що, відвідавши її кілька разів, випробував "почуття спільності", якого не відчуває в США.

"Мені б хотілося, щоб американці знову посміхалися, і я хотів би, щоб це сталося перед тим як я поїду", — сказав він телеведучій.

А коли Опра запитала, чи збирається він переїхати назавжди, то відповів, що не хоче, щоб діти його дітей говорили: "Будь ласка, любіть мене. Будь ласка, поважайте мене, будь ласка, знайте, що я важливий, будь ласка, цінуйте мене", — це нікуди не годиться", — резюмував співак.

Утім, це не вперше, коли Вандер заговорив про від'їзд, у 1994 році він також розповідав в інтерв'ю, що захоплений Ганою і хоче там жити.

Стіві Вандер народився 13 травня 1950 року в місті Сагіно, штат Мічиган, був третім із шести дітей у сім'ї. Коли Стіві було чотири роки, його мати залишила свого чоловіка та переїхала разом зі своїми дітьми в Детройт. Його сліпота була викликана лікарською помилкою: Стіві був народжений раніше терміну, судини його очей ще не розвинулися правильно. У його інкубатор була подана більша доза кисню, яка посилила процес розвитку сліпоти.

Матір намагалася тримати його вдома, боячись, що сліпа дитина не зможе постояти за себе на вулицях міста. Вона навчила його читати, а, щоб він не нудьгував, приносила йому музичні інструменти. У цей же час Стіві співав у церковному хорі. Своїм першим інструментом він називає піаніно. Одним з його кумирів дитинства був Рей Чарльз, також позбавлений зору. За словами Стіві, для нього, як і для всіх незрячих, були дуже важливі тактильні відчуття, і те, що вони поєднуються зі звуками, викликало величезний інтерес.

[ + – ] Стіві Вандер в юності

Наприкінці 1961 року він підписав свій перший контракт із Motown. Стіві Вандер — 25-кратний лауреат премії "Греммі". Один з основоположників сучасного соулу й R'n'B. Написав понад 2 000 пісень.

У 2009 році Стіві Вандер був оголошений посланцем ООН. У 2008 році журнал Billboard опублікував список "100 кращих артистів усіх часів", в якому Вандер посів п'яту сходинку.