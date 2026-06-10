13 женщин обвинили в насилии известного певца и актера: что об этом известно
Французского певца и актера Патрика Брюэля 13 женщин обвинили в насилии, домогательствах и изнасиловании. Артиста задержали.
По данным прокуратуры Парижа, расследуются инциденты, которые могли произойти в 1990-2010-х годах. Об этом пишет издание Franceinfo со ссылкой на информацию от прокуратуры.
Патрик Брюэль был задержан
Обвинения против певца выдвинула и французская ведущая Флави Фламан. Она заявила, что в 1991 году, когда ей было всего 16, Брюэль подмешал ей наркотические вещества, после чего изнасиловал.
Сам певец через адвокатов отрицает все обвинения и заявляет о готовности сотрудничать со следствием. Сейчас его допросили и взяли под стражу на 48 часов.
Взяли под стражу
Известно, что Брюэля взяли под стражу в понедельник, 8 июня, утром, где он будет находиться в течение следующих 48 часов. После этого его либо освободят, либо доставят в суд. Брюэля уже допросили по делу.
Певец также отменил все свои концерты до сентября.
Патрик Брюэль является одним из самых известных исполнителей Франции. За свою карьеру мужчина выпустил ряд альбомов и сыграл в десятках кинофильмов. По информации The New York Times, решение об отмене выступлений было принято после того, как феминистические активистки сорвали театральную постановку с участием Патрика.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
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Также Фокус писал о том, что Роман Ясиновский ходил на спектакль Андрея Билоуса в "Молодой театр".