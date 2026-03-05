Майкла Джексона снова обвинили в насилии над детьми

Четверо взрослых братьев и сестер подали иск к наследству американского певца Майкла Джексона, обвинив его в сексуальном насилии над ними в детстве и во втягивании в сексуальную эксплуатацию.

Иск подали братья Эдвард, Доминик и Альдо Кашио, а также их сестра Мари-Николь Порте 27 февраля в федеральный суд штата Калифорния. В заявлении утверждается, что артист в течение более чем десяти лет якобы систематически совершал сексуальные преступления в отношении них, начиная с того времени, когда некоторым из них было всего семь или восемь лет, пишет Radar Online.

Истцы утверждают, что познакомились с певцом через своего отца, который работал в роскошном отеле, где тот часто останавливался.

В иске ответчиками также указаны компания "Компания Майкла Джексона", а также несколько лиц, связанных с наследием певца, его трастовым фондом и продюсерскими компаниями.

В документе содержатся обвинения во втягивании несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию, халатности, умышленном причинении эмоционального вреда, ненадлежащем подборе персонала, мошенничестве и нарушении договорных обязательств. Истцы требуют компенсационные и штрафные возмещения, однако конкретную сумму не называют.

По словам их адвоката Говарда Кинга, семья решила подать иск, несмотря на угрозы финансовых потерь и публичные обвинения в шантаже со стороны представителей наследия певца.

Юрист заявил, что его клиенты стремятся не только получить справедливую компенсацию за более чем десятилетие предполагаемого насилия, но и надеются, что их шаг поощрит других возможных пострадавших или свидетелей рассказать о подобных случаях.

В иске отмечается, что певец якобы завоевал доверие семьи подарками и финансовой поддержкой, после чего постепенно изолировал детей от других взрослых. Истцы утверждают, что их угощали алкоголем и наркотическими веществами, показывали порнографические материалы и совершали в отношении них насилие в течение длительного времени.

По их словам, это происходило в разных местах, в частности на ранчо Неверленд, во время мировых гастролей певца и в других локациях в США и разных странах мира.

Представитель наследства Джексона, адвокат Марти Сингер, назвал иск "отчаянной попыткой получить деньги" и "юридической тактикой", направленной на получение сотен миллионов долларов от наследства и компаний певца.

Отметим, что в 2005 году Майкл Джексон уже представал перед судом по обвинению в развращении несовершеннолетнего и заговоре, однако суд присяжных оправдал его по всем десяти пунктам обвинения из-за недостатка убедительных доказательств. Певец умер в 2009 году.

